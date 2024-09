Kleine PV-Anlagen sind bisher von vielen Pflichten befreit, die für größere Stromerzeuger gelten. Eine Studie des Fraunhofer IEE legt nahe, dass sie in Zukunft in Summe so wichtig werden, dass eine Ansteuerbarkeit nötig wird. PV-Anlagen, Speicher, Elektroautos und Wärmepumpen können in einem gemeinsamen Stromsystem mit einer guten Steuerung zusammenspielen - oder könnten im schlimmsten Fall für Chaos sorgen. Bisher gelten viele Pflichten zur Steuerung für kleine PV-Anlagen nicht oder nur bedingt. ...

