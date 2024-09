Berlin - Die Junge Union kritisiert das am Freitag von der Ampel-Regierung in den Bundestag eingebrachte Rentenpaket scharf. Es sei ein "Anschlag auf die junge Generation", sagte der JU-Bundesvorsitzende Johannes Winkel dem Magazin Cicero.



Die Junge Union werde wegen der "brutalen Auswirkungen" gegen das Gesetz zur Not auch rechtlich vorgehen. Was Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) mache, sei dramatisch, so Winkel, da der Nachhaltigkeitsfaktor zum Schutz der jungen Generation de facto abgeschafft werde.



Momentan gebe es eine Belastung von ungefähr 370 Milliarden Euro pro Jahr für alle Rentenleistungen. Diese steige bis zum Jahr 2045 auf über 800 Milliarden Euro im Jahr an, erklärt der JU-Chef. Zur Finanzierung gebe es kein Konzept. Das sei "die bittere Wahrheit".

