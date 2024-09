Dr. Jan Ehrhardt (DJE): Fonds: DJE - Zins & Dividende knackt Marke von 4 Milliarden Euro Assets under Management

18.09.2024 -

Die Multi Asset-Strategie DJE - Zins & Dividende überschreitet die Marke von 4 Milliarden verwaltetem Vermögen und bekräftigt das starke Comeback von Multi-Asset-Lösungen in diesem Jahr. Aktien und Anleihen haben sich in der Laufrichtung wieder voneinander gelöst, nachdem in den vergangenen Jahren eine hohe Korrelation beider Assetklassen zu beobachten war. Mit Mischfonds lassen sich nun die Vorzüge beider Anlageformen wieder optimal nutzen und gleichzeitig Risiken besser steuern.

Für Investoren bildet eine klug diversifizierte Anlagestrategie gerade jetzt eine adäquate Antwort auf die wachsenden Unsicherheiten. Im Sommer kamen an den Märkten Zweifel an der seit 2023

anhaltenden Rallye der Technologiewerte auf. Zudem werfen die Präsidentschaftswahlen in den USA ihren Schatten voraus. Wachsender Protektionismus und anhaltende geopolitische Risiken könntenfür die Weltwirtschaft eine Phase der Ungewissheit bedeuten. Aufgrund der zunehmend schwachen Wirtschaftsdaten steht die US-Notenbank Fed kurz vor der lang erwarteten Zinssenkung, was sichwiederum positiv auf die Rentenmärkte auswirkt.

"Der DJE - Zins & Dividende hat besonders in schwierigen Märkten unter Beweis gestellt, dass Multi-Asset-Strategien eine robuste Anlagemöglichkeit bieten", erklärt Dr. Jan Ehrhardt, stellvertretenderVorstandsvorsitzender der DJE Kapital AG und Fondsmanager des ausgewogenen Mischfonds. Aktuell ist die Asset-Allokation in seinem Fonds mit 53,62 % Renten, 44,78 % Aktien und 1,60 % Cash etwasdefensiver (Stand: 30.08.2024). Bei Anleihen bevorzugt Ehrhardt Qualitätstitel mit A-Rating und einer durchschnittlichen Duration von 4. Bei Aktien sehen er und sein Team im Finanzsektor, beiGesundheitsaktien und im Bereich Verbrauchsgüter die größten Chancen. Technologiewerte wurden zuletzt reduziert zugunsten der Rentenquote.

Schon in den vergangenen fünf Jahren zeigte sich die Stärke des Fonds ganz besonders: Mit der Corona-Krise, dem Krieg in der Ukraine oder auch dem stärksten Zinsanstieg seit Jahrzehnten warendie Märkte äußerst herausfordernd. Eine breite Allokation zwischen Anlageklassen wie im DJE - Zins & Dividende hat sich als erfolgreiches Mittel erwiesen, attraktive Renditen bei vergleichsweise geringenSchwankungen zu erzielen. So zeigt der Fonds über die zurückliegenden fünf Jahre eine überdurchschnittliche Performance im Vergleich zu seiner Peer-Gruppe, und das bei einer geringeren Volatilität.

Wesentlich für den Erfolg ist das erfahrene und stabile Managementteam um Dr. Jan Ehrhardt. Er verantwortet den DJE - Zins & Dividende bereits seit der Auflage im Jahr 2011. "In den Nachwehen der Finanzkrise gestartet, haben wir den Fonds bereits durch einige unruhige Zeiten navigiert. Unsere Investoren konnten sich dabei immer darauf verlassen, dass wir neue Marktchancen identifizieren und zugleich Risiken aktiv steuern", so Ehrhardt.