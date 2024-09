© Foto: Roberto Pfeil - picture alliance



Da schauen Nvidia und der Rest der "Magnificent Seven" etwas bedröppelt aus der Wäsche. Eine Energie-Aktie hat ihnen den Rang abgelaufen und ist mit einem Plus von rund 180 % in diesem Jahr die neue Nr. 1 im S&P 500.Die Rede ist von der Vistra Corporation - ein großer US-amerikanischer Energieversorger mit Sitz in Irving, Texas. Das Unternehmen entstand 2016 nach der Umstrukturierung und dem Ausstieg aus dem Konkurs von Energy Future Holdings, einem ehemaligen texanischen Energie-Giganten. Vistra ist sowohl in der Stromerzeugung als auch im Energievertrieb tätig und betreibt eines der größten Portfolios an konventionellen Kraftwerken in den USA, darunter Kohle-, Gas- und Kernkraftwerke. Der …