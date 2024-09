EQS-News: WeGrow AG / Schlagwort(e): Börsengang

WeGrow AG: erfolgreiches Listing im Freiverkehr der Börse Düsseldorf



27.09.2024 / 13:00 CET/CEST

WeGrow AG: erfolgreiches Listing im Freiverkehr der Börse Düsseldorf



Tönisvorst, 27. September 2024 - Die WeGrow AG, Europas führender nachhaltiger Kiriholz-Produzent, feiert ihr Börsendebüt. So wurden heute sämtliche 14.274.799 Inhaber-Stückaktien (ISIN: DE000A2LQUV1, WKN: A2LQUV) der Gesellschaft erfolgreich in den Börsenhandel im Freiverkehr der Börse Düsseldorf einbezogen. Die nunmehr gegebene Handelbarkeit der Aktien ermöglicht es Investoren, am grünen Geschäftsmodell der WeGrow-Gruppe zu partizipieren. Über die drei Geschäftsbereiche Plants (Pflanzenzüchtung und -produktion), Timber Farming (nachhaltige Holzproduktion) sowie Timber Products (Holzverarbeitung und -handel) deckt WeGrow die gesamte Wertschöpfungskette ressourcenschonender Holzwirtschaft für den Kiribaum, den vermutlich am schnellsten wachsenden Baum der Welt, ab. Auf diese Weise trägt WeGrow dazu bei, das weltweite Holzangebot zu vergrößern: nachhaltig, schnell, nicht-invasiv und außerhalb von Wäldern. Allin Gasparian, Vorstandsvorsitzende der WeGrow AG: "Mit dem erfolgreichen Listing schlagen wir ein weiteres spannendes Kapitel in unserer Unternehmensgeschichte auf. Unser Börsendebüt ist Teil unserer langfristigen Wachstumsstrategie, da wir uns auf diese Weise den wichtigen Zugang zum Kapitalmarkt erschließen. Die sich daraus ergebenden flexiblen Finanzierungsmöglichkeiten und unser zunehmender Bekanntheitsgrad werden zusätzliche attraktive Wachstumschancen für die WeGrow-Gruppe eröffnen. Zudem sind wir zuversichtlich, dass sich unsere Investorenbasis durch das Börsenlisting erweitern wird." Aktuell hält Frau Allin Gasparian, Gründerin und Vorstandsvorsitzende der WeGrow AG, mittelbar 37,32 % der Aktien. Herr Peter Diessenbacher, Gründer und technischer Vorstand der WeGrow AG, hält unmittelbar 37,30 % der Aktien. Eckdaten der WeGrow-Aktie Emittentin WeGrow AG Aktiengattung Auf den Inhaber lautende Aktien ohne Nennwert (Stückaktien) ISIN / WKN DE000A2LQUV1 / A2LQUV Grundkapital 14.274.799 Euro Aktienzahl 14.274.799 Aktionärsstruktur Gasparian GmbH (100%ige Gesellschafterin: Allin Gasparian): 37,32 %

Peter Diessenbacher: 37,30 %

Stiftung Abendrot: 11,21 %

Streubesitz: 14,17 % Erster Handelstag 27. September 2024 Börsensegment Freiverkehr der Börse Düsseldorf



Über die WeGrow AG

Das Unternehmen WeGrow wurde 2009 von dem Agraringenieur Peter Diessenbacher und der Volkswirtin Allin Gasparian gegründet. Während ihrer Studentenzeit an der Universität Bonn entdeckten die beiden Gründer im Botanischen Garten der Universität den extrem schnell wachsenden Kiribaum. Mit der ersten eigenen Kiribaum-Sorte NordMax21® gelang es den beiden erstmals, den Kiribaum auch in Deutschland erfolgreich für die nachhaltige Holzproduktion anzubauen. Was unter dem Schrägdach von Diessenbachers Studentenwohnung begann, hat sich seitdem zum marktführenden Unternehmen im Bereich der nachhaltigen Kiriholz-Produktion in Europa entwickelt. Mit Kunden in mittlerweile 47 Ländern auf 5 Kontinenten konnte sich WeGrow auch über die Grenzen Europas erfolgreich positionieren.



Kontakt

PRESSE

WeGrow AG

Marcel Rau

Kehn 20

47918 Tönisvorst Tel.: +49 (0)2156 48498-10

E-Mail: presse@wegrow.de



FINANZPRESSE

Better Orange IR & HV AG

Frank Ostermair, Linh Chung

Haidelweg 48

81241 München Tel.: +49 (0)89 8896 906-25

E-Mail: linh.chung@linkmarketservices.eu



27.09.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

