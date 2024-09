Weitere Rekorde! BTC, Gold & Aktien der Woche mit Netflix, Micron, Alibaba, Commerzbank, Nvidia & Co.

Anzeige / Werbung

Eine weitere Zinssenkung soll bereits am 7. November folgen. Laut der aktuellen Interpretation der Wirtschaftsdaten kann es sogar erneut ein großer Zinsschritt werden, wie wir heute live im Fed Watch Tool recherchieren. Doch bevor wir auf die genauen Merkmale des Chartbildes der US-Indizes und auch des Ölpreises eingehen, stand der DAX auf unserer Agenda.

Mit einem starken Auftakt konnte er am Donnerstag die 19.000er-Region deutlich überspringen und neue Allzeithochs markieren. Das dadurch entstandene GAP war über den gesamten Handelstag hinaus präsent und heute noch einmal um eine neue Kurslücke erweitert worden. Damit nähern wir uns der 19.300er-Marke kontinuierlich an und zeigen keine Schwäche. Wie weit trägt der Trend? In der technischen Analyse geben wir entsprechende Hinweise und Markierungen bekannt.

Danach gingen wir erneut auf einige Einzelwerte ein, die in dieser Woche für Schlagzeilen und Kursbewegungen sorgten.

Zunächst stand Micron Technology vor dem Hintergrund der aktuellen Quartalszahlen vom Vorabend auf unserer Agenda. Mit einem Kurssprung von 15 Prozent vollzog der Chip-Wert den größten Anstieg im Nasdaq100 und S&P500 und schaffte die Rückeroberung einer Widerstandszone. Das wirkte sich, insbesondere wegen des positiven Ausblicks auf das nächste Geschäftsjahr, sehr positiv auf den Sektor und damit auch auf den Marktführer Nvidia aus. Auch dies schauen wir uns genauer an, bevor wir mit Apple die jüngsten Umsatzzahlen des iPhone16 in China unter die Lupe nehmen. Diese sind deutlich schwächer als noch beim Start des iPhone15 vor einem Jahr. In der Aktie hat dieser Fakt jedoch bisher keinen Druck verursacht.

Aufwärts geht es hingegen bei Netflix. Mit dem Herbststart ist dieser Sektor sowieso saisonal gefragt, sodass wir hier ein Update liefern. Ebenso "pünktlich" zum Herbststart und noch vor der Shopping-Season in den USA mit dem Black Friday und dem Weihnachtsgeschäft zogen die Kurse der chinesischen Handelsunternehmen an. Alibaba machte einen Sprung, wie schon seit rund 2 Jahren nicht mehr gesehen, und auch PDD Holdings verzeichnete allein gestern zweistellige Zuwächse. Hintergrund ist ein Stimulus aus China selbst, der mit geldpolitischen Lockerungen und Aktienkäufen einhergeht.

Das Interesse an Aktien ist vor allem bei der Commerzbank gerade hoch, vor allem aus Sicht der Unicredit, die ihren Anteil am Kreditinstitut weiter ausbaut und ggf. eine Übernahme anstrebt. Den Aktienkurs schauen wir uns genauer an und haben die CoBa (Kurzform) bereits diese Woche in der Aktienanalyse ausgiebig vorgestellt. Parallel trennt sich Warren Buffett von weiteren Anteilen der Bank of America in den USA - ist der Bankensektor damit weiter unter Druck?

