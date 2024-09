Die Bezirksregierung Arnsberg hatte angeordnet, die Genehmigung einer Windenergie-Anlage in Werl im Kreis Soest auszusetzen. Die Betreiberin klagte vor dem Oberverwaltungsgericht im Eilverfahren und bekam gestern Recht. In der Windenergie-Branche stößt das Urteil über dieses Genehmigungsverfahren auf besondere Beachtung. Allein beim Oberverwaltungsgericht sind 17 ähnliche Eilverfahren anhängig. In 16 Fällen geht es um Anweisungen der Bezirksregierung Arnsberg, in einem Fall um eine Anweisung aus ...

