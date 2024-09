EQS-News: Schaeffler AG / Schlagwort(e): Personalie

Veränderungen im Executive Board der Schaeffler AG



Führung der neuen Sparte E-Mobility liegt bei Thomas Stierle von Vitesco Technologies

Dr. Jochen Schröder übernimmt Rolle des CEO der Region Europa

Christophe Hannequin tritt im nächsten Jahr Nachfolge von Claus Bauer als CFO an

Herzogenaurach | 27. September 2024 | Der Aufsichtsrat der Schaeffler AG hat in seiner gestrigen Sitzung zwei Bestellungen im Vorstand der Schaeffler AG vorgenommen. Zudem gibt es eine weitere personelle Veränderung im Executive Board. Dieses ist der um die vier regionalen CEOs erweiterte Vorstand, der bislang aus acht und ab dem 1. Oktober 2024 aus neun Mitgliedern besteht.

Thomas Stierle (54), der bei Vitesco Technologies als Vorstand die Division Electrification Solutions leitet, wurde mit Wirkung zum 1. Oktober 2024 zum Vorstand der neuen Sparte E-Mobility sowie zum ordentlichen Mitglied des Vorstands der Schaeffler AG bestellt. Wie bereits zuvor kommuniziert, übernimmt Dr. Jochen Schröder (53), bislang Leiter des Unternehmensbereichs E-Mobilität in der Sparte Automotive Technologies bei Schaeffler, ebenfalls zum 1. Oktober 2024 die Rolle des CEO der Region Europa. Zudem wurde Christophe Hannequin (48) zum Vorstand Finanzen und IT und zum ordentlichen Vorstandsmitglied der Schaeffler AG bestellt. Er wird seine Tätigkeit spätestens am 1. Oktober 2025 aufnehmen. Sein Vorgänger in der Funktion, Claus Bauer, wird seinen Vertrag bis zum Laufzeitende am 31. August 2025 erfüllen.

Thomas Stierle verantwortet die Division Electrification Solutions bei Vitesco Technologies seit Anfang 2023. Zuvor leitete er die Bereiche Electrification Technology und Electronic Controls. Herr Stierle begann seine Karriere 1995 bei Siemens VDO und hatte dort sowie später bei der Continental Automotive GmbH verschiedene Führungspositionen in Deutschland und den USA inne. Er verfügt über einen Abschluss in Elektrotechnik der Technischen Universität Dresden.

Dr. Jochen Schröder kam im Jahr 2018 zu Schaeffler. Zuvor war er seit 2016 bei Valeo-Siemens eAutomotive als CTO tätig. Er begann seine Karriere bei der BMW AG im Bereich Getriebeentwicklung und hatte im Bereich Elektrifizierung des Antriebsstrangs bis 2016 verschiedene Führungspositionen inne. Herr Dr. Schröder hat Elektrotechnik an der Technischen Universität Hamburg-Harburg studiert und wurde dort 2001 im Bereich der Regelungstechnik promoviert.

Christophe Hannequin ist seit 2022 Group Chief Financial Officer bei der JCB Group in Großbritannien. Zwischen den Jahren 2008 bis 2022 hatte er verschiedene Führungspositionen vorwiegend im Finanzbereich bei Michelin in den USA, Kanada und Frankreich inne. Hiervor arbeitete er von 2004 bis 2008 in Finanzfunktionen bei Plastic Omnium und zwischen 1999 und 2004 bei Saint Gobain. Herr Hannequin verfügt über einen MBA der Wake Forest University School of Business (Babcock) in den USA sowie über einen Master of Science der Bordeaux Graduate School of Management (KEDGE) in Frankreich.

Georg F. W. Schaeffler, Familiengesellschafter und Aufsichtsratsvorsitzender der Schaeffler AG, sagte: "Mit den Veränderungen im Executive Board der Schaeffler AG richten wir das Unternehmen konsequent auf den unmittelbar bevorstehenden Zusammenschluss mit der Vitesco Technologies Group AG aus, um die hieraus resultierenden Chancen zu realisieren. Thomas Stierle wird sicherstellen, dass die Erfolgsgeschichte von Vitesco Technologies in der E-Mobilität bei Schaeffer fortgeschrieben wird. Und Dr. Jochen Schröder bringt in seine neue Rolle als CEO der Region Europa insbesondere profunde Kenntnisse der Automobilbranche mit dem Schwerpunkt Elektrifizierung ein. Ich freue mich sehr, dass wir mit Christophe Hannequin für die Rolle des Vorstands Finanzen und IT einen ausgewiesenen Finanzexperten mit umfassender internationaler Branchenerfahrung insbesondere im Automobilbereich, aber auch in weiteren Industriesegmenten gewinnen konnten. Der Aufsichtsrat freut sich auf die weitere Zusammenarbeit mit dem Executive Board."

