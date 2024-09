Zürich - Die Zahl der verschuldeten Privatpersonen in der Schweiz ist im laufenden Jahr erneut leicht zurückgegangen. Die so genannte Schuldnerquote sank bis Ende August auf 5,5 Prozent, nachdem sie im Januar noch bei 5,6 Prozent gelegen hatte. Gründe für den Rückgang seien die wachsende Bevölkerung und die gute Wirtschaftslage, teilte die Wirtschaftsauskunftei Crif am Freitag in einem Communiqué mit. Insgesamt gelten knapp 413'000 Menschen als ...

