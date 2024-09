Der japanische Elektronik- und Unterhaltungskonzern Sony hat einen 1:5-Aktiensplit durchgeführt (ex-Split: heute, am 27. September). Was bedeutet das für die Aktionäre?Wenn ein Anleger also beispielsweise 10 Aktien von Sony im Depot hat, besitzt er nach dem Split 50 Stück, die automatisch am 27. September (bankenabhängig auch kurze Zeit später) ins Depot gebucht werden. Die...

