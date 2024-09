EQS-News: Oldenburgische Landesbank AG / Schlagwort(e): Personalie

CORPORATE NEWS Oldenburg, 27. September 2024

OLB-Aufsichtsrat verlängert Vertrag mit Risikovorstand Chris Eggert Vorzeitige Ausdehnung der Vertragslaufzeit bis Mitte 2028

Gesamtes Managementteam langfristig an die OLB gebunden

Kontinuität im Managementteam bleibt bei der OLB großgeschrieben: Der Aufsichtsrat der Bank hat jetzt entschieden, den Vertrag mit Risikovorstand Chris Eggert vorzeitig um drei Jahre bis Mitte 2028 zu verlängern. Chris Eggert verantwortet als Vorstandsmitglied seit Juni 2022 die Risikothemen der OLB. Insgesamt ist der 52-jährige Norddeutsche inklusive seiner Tätigkeit bei der mit der OLB verschmolzenen Bremer Kreditbank seit 2008 für das Institut engagiert. Neben dem CRO hatten in der jüngeren Vergangenheit auch CEO Stefan Barth, CFO Dr. Rainer Polster, CSO Aytac Aydin und die CIOs Marc Ampaw und Giacomo Petrobelli ihre Verträge jeweils langfristig verlängert. "Kontinuität im Management ist neben einem kompetenten und engagierten Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterteam für den Erfolg einer Bank sehr wichtig - und seit einer Weile nun auch schon etwas, das wir uns mit Fug und Recht für die OLB auf die Fahne schreiben können. Ich freue mich sehr darüber, dass wir in der bewährten Aufstellung im Managementteam die Entwicklung der Bank in den kommenden Jahren weiter vorantreiben können", sagt CEO Stefan Barth. Der Aufsichtsrat baut weiterhin darauf, dass Chris Eggert seine Rolle mit gewohnter Sorgfalt, Weitblick und Professionalität ausfüllt. Chris Eggert bedankte sich beim Aufsichtsrat für das anhaltende Vertrauen. "Ich werde mich weiterhin so engagiert wie seit 2008 dafür einsetzen, diese Bank immer weiterzuentwickeln, und ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit meinen Kollegen im Managementteam, gemeinsam mit dem Aufsichtsrat und gemeinsam mit unserem Mitarbeiterteam sowie nicht zuletzt unseren loyalen Kundinnen und Kunden, das ‚next level der OLB' zu erreichen", sagt er. Über die OLB Die OLB ist eine profitabel wachsende Universalbank für Privat- und Unternehmenskunden in Deutschland und ausgewählten europäischen Nachbarländern. Unter den Marken OLB Bank und Bankhaus Neelmeyer berät die OLB ihre rund 1 Mio. Kunden persönlich und über digitale Kanäle in den Segmenten Private & Business Customers und Corporate & Diversified Lending. Die OLB verfügt über eine Bilanzsumme von mehr als 30 Mrd. Euro. Besuchen Sie uns auch unter www.olb.de und www.neelmeyer.de sowie auf Facebook , Instagram und YouTube . Kontaktdaten: Ihre Ansprechpartner: Oldenburgische Landesbank AG

