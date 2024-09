Berlin - In die Personalfrage der Grünen kommt offenbar früher Bewegung als gedacht. Die parlamentarische Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium, Franziska Brantner, soll als Kandidatin für den Parteivorsitz antreten, ebenso der Grünen-Bundestagsabgeordnete Felix Banaszak, berichtet die "Rheinische Post" (Samstagausgabe) unter Berufung auf Parteikreisen.



Weiterhin soll Fraktionsvize Andreas Audretsch demzufolge für das Amt des Politischen Bundesgeschäftsführers kandidieren. Eine Bekanntgabe der Kandidatur könnte noch an diesem Freitag erfolgen, schreibt die Zeitung.



Am Mittwoch hatte der komplette Bundesvorstand der Partei mit den beiden Vorsitzenden Omid Nouripour und Ricarda Lang an der Spitze seinen Rücktritt für Mitte November angekündigt. Die Parteispitze zieht damit die Konsequenz aus den Misserfolgen der Grünen bei den jüngsten Wahlen.



Am späten Mittwochabend war bekanntgeworden, dass der Bundesvorstand der Grünen Jugend aus Protest gegen den Kurs der Grünen geschlossen aus der Partei austreten und einen neuen linken Jugendverband gründen will. Die Partei will in Wiesbaden Mitte November einen neuen Bundesvorstand wählen.

