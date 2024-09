Die risikofreudige Stimmung, die am Donnerstag an den globalen Märkten herrschte, setzt sich auch am Freitag fort, da eine Reihe chinesischer Konjunkturmaßnahmen das Vertrauen der Anleger weiter stärkt. Die People's Bank of China (PBOC) senkte schließlich den Mindestreservesatz (RRR), das vorgeschriebene Mindestkapital, das Banken in Reserve halten ...

