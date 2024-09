Heidelberg Materials, ein führender Baustoffhersteller, verzeichnete kürzlich einen leichten Kursrückgang an der Börse. Die Aktie gab im XETRA-Handel um 1,2 Prozent nach und notierte bei 99,34 EUR. Trotz dieser kurzfristigen Schwäche bleibt das Unternehmen in einer robusten Position, mit einem aktuellen Kurs, der sich deutlich über dem 52-Wochen-Tief von 65,24 EUR bewegt.

Analysten sehen Potenzial

Experten bleiben optimistisch für die Zukunft von Heidelberg Materials. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 116,88 EUR, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert. Zudem erwarten Analysten für das laufende Jahr eine Dividendenerhöhung auf 3,25 EUR je Aktie, was das Vertrauen in die finanzielle Stabilität des Unternehmens unterstreicht. Mit einem prognostizierten Gewinn von 11,22 EUR je Aktie für 2024 zeigt [...]

