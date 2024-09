Die BMW-Aktie verzeichnete am Donnerstag einen bemerkenswerten Aufschwung an der Börse. Im XETRA-Handel kletterte der Kurs um 2,8 Prozent auf 80,72 Euro. Dieser Anstieg erfolgt trotz anhaltender Bedenken bezüglich der Marktposition des Automobilherstellers in China. Experten sehen in der aktuellen Kursentwicklung möglicherweise eine Überbewertung, da die sinkenden Marktanteile in China und schmelzende Gewinne nicht vollständig eingepreist zu sein scheinen.

Analysten bleiben vorsichtig optimistisch

Trotz der jüngsten Erholung bleibt die Bewertung der BMW-Aktie unter Analysten umstritten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 88,70 Euro, was ein gewisses Aufwärtspotenzial signalisiert. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Experten einen Gewinn je Aktie von 13,87 Euro. Die nächsten Quartalszahlen, die für den 6. November erwartet werden, könnten weitere [...]

