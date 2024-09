London - Die zweifache Oscarpreisträgerin Maggie Smith ist tot. Die britische Schauspielerin starb am Freitagmorgen im Alter von 89 Jahren, wie britische Medien übereinstimmend unter Berufung auf ein Statement der Familie berichten.



Smiths Söhne Toby Stephens und Chris Larkin teilten darin weiterhin mit, Smith sei "friedlich im Krankenhaus verstorben". Sie sei am Ende ganz privat "im Kreise ihrer Freunde und Familie" zusammen gewesen. "Sie hinterlässt zwei Söhne und fünf liebevolle Enkelkinder, die die am Boden zerstört sind über den Verlust ihrer außergewöhnlichen Mutter und Großmutter", heißt es in dem Schreiben weiter.



Smith zählte zu den meistgefragten Bühnen- und Filmdarstellerinnen ihrer Generation. Sie gewann zwei Oscars, vier Emmys, fünf BAFTAs und drei Golden Globes. Einen Namen machte sie sich vor allem durch ihre häufige Darstellung exzentrischer Figuren.



Anfang des 21. Jahrhunderts wuchs ihre Fangemeinde durch ihre Darstellung der Minerva McGonagall in den Verfilmungen der Harry-Potter-Romane und der Violet Crawley in der englischen Kostümdrama-Serie Downton Abbey.

