Die Bechtle-Aktie verzeichnete am Donnerstag einen bemerkenswerten Aufschwung an der Börse. Im XETRA-Handel kletterte der Kurs um 2,60 Prozent auf 40,22 Euro, was einem Zuwachs von 1,02 Euro entspricht. Dieser Anstieg erfolgte trotz eines leichten Rückgangs der Unternehmensperformance im zweiten Quartal 2024. Der IT-Dienstleister musste einen Gewinnrückgang pro Aktie von 0,52 Euro auf 0,47 Euro hinnehmen, während der Umsatz um 2,33 Prozent auf 1,47 Milliarden Euro sank.

Analysten bleiben optimistisch

Trotz der jüngsten Herausforderungen blicken Marktexperten weiterhin positiv in die Zukunft des Unternehmens. Das durchschnittliche Kursziel für die Bechtle-Aktie liegt bei 50,80 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Analysten einen Gewinn von 2,11 Euro je Aktie. Zudem erwarten Aktionäre eine Dividendenerhöhung von [...]

