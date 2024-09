Die Meta Platforms-Aktie verzeichnete am jüngsten Handelstag einen Anstieg von 0,4 Prozent auf 569,90 USD an der NASDAQ. Mit einem Tageshoch von 570,61 USD näherte sich der Kurs dem 52-Wochen-Hoch von 577,36 USD an. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividendenausschüttung von 1,86 USD je Aktie und setzen das durchschnittliche Kursziel bei 574,29 USD. Im zweiten Quartal 2024 konnte Meta einen Umsatzsprung von 22,10 Prozent auf 39,07 Mrd. USD verbuchen, während der Gewinn je Aktie auf 5,31 USD stieg.

Datenschutzverstöße belasten Konzern

Indes sieht sich Meta mit einer Strafzahlung von 91 Millionen Euro konfrontiert. Die irische Datenschutzbehörde verhängte diese Buße aufgrund von Verstößen gegen die Datenschutz-Grundverordnung bei der Speicherung von Nutzerpasswörtern. Der Vorfall betraf 36 Millionen Facebook- und Instagram-Nutzer im Europäischen Wirtschaftsraum. Diese Entwicklung könnte die Wahrnehmung des Unternehmens bei Investoren beeinflussen und unterstreicht die Bedeutung von Datenschutzpraktiken für die Zukunft des Technologieriesen.

Anzeige

Die neusten Meta-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Meta-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 27. September erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Hier weiterlesen ...