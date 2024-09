Das maue konjunkturelle Umfeld in zahlreichen für Siemens wichtigen Volkswirtschaften hat sich weiterhin bemerkbar gemacht. Der Technologiekonzern kämpft weiterhin mit einem schwächeren Automatisierungsgeschäft. Finanzvorstand Ralf Thomas zeigte sich daher nun auch für die Umsatzentwicklung im am 30. September endenden Geschäftsjahr zurückhaltend."Beim Umsatzwachstum geht der Trend nicht in Richtung 4 Prozent, sondern in Richtung 3 Prozent", sagte er in einem am Freitag veröffentlichen Interview ...

