EQS-News: 029 Group SE / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis

029 Group SE: Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2024



27.09.2024 / 18:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Berlin, 27. September 2024. Die 029 Group SE (ISIN: DE000A2LQ2D0), eine globale Hospitality- und Lifestyle-Plattform, gibt die Veröffentlichung ihres Halbjahresberichts 2024 bekannt. Die 029 Group SE weist für das erste Halbjahr 2024 ein positives Nettoergebnis von EUR 703.212,44 aus. Das positive Nettoergebnis stellt eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahreszeitraum (EUR -378.646,17) darstellt und wurde vor allem durch den erfolgreichen Verkauf der Emerald Stay-Beteiligung erzielt. Aufbauend auf diesem finanziellen Erfolg hebt der Bericht auch bedeutende Erfolge bei den Portfoliounternehmen der Gruppe hervor. Limestone Capital hat bemerkenswerte Fortschritte erzielt und ein 55-Zimmer-Luxushotel auf Sardinien erworben und erfolgreich umgestaltet, das als Aethos Sardinia wiedereröffnet wurde. Das Unternehmen brachte auch Projekte in Lissabon und auf Mallorca voran und führte eine Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von EUR 40 Mio. von MYNE Homes an, Europas führendem Anbieter von verwaltetem Miteigentum an hochwertigen Ferienhäusern. Im Bereich Hospitality Tech stärkte Hotelbird seine Marktposition in der deutschen Hotellerie durch die Gewinnung neuer B2B-Kunden und die Einführung neuer Gästekommunikationsfunktionen und Premiumdienste. TRIP wiederum setzte seinen beeindruckenden Wachstumskurs fort, festigte seine Position als 17. größte Softdrinkmarke in Großbritannien und erzielte das schnellste Wachstum unter den Top 25 Softdrinks im Hinblick auf den wertmäßigen Umsatz. Unser Geschäftsführer Leon Sander kommentiert die Ergebnisse wie folgt: "Angesichts eines schwierigen Markt- und Finanzierungsumfelds haben unsere Portfoliounternehmen in der ersten Hälfte des Jahres 2024 eine starke Widerstandsfähigkeit und strategische Fortschritte gezeigt. Wir bleiben vorsichtig optimistisch und setzen auf nachhaltiges Wachstum, indem wir unsere operativen Stärken und eine umsichtige Kapitalallokation nutzen, um in diesen dynamischen Zeiten Chancen zu nutzen." Der Halbjahresbericht 2024 ist auf der Investorenseite der 029-Gruppe verfügbar: https://www.029-group.com/de/investor-relations . Über 029 Group SE Die 029 Group SE ist davon überzeugt, dass die nächste Generation von Verbrauchermarken auf Verbindungen, Erlebnissen und Gemeinschaft aufbauen wird. In einer post-pandemischen Welt entstehen und verstärken sich neue Arbeits-, Lebens- und Freizeitmuster. Diese Trends schaffen Möglichkeiten für innovationsgetriebenes Unternehmertum mit starkem Gemeinschaftsfokus in den Bereichen Hospitality und Lifestyle. Die 029 Group unterstützt die stärksten Unternehmer mit einem praxisnahen Investitionsansatz und konzentriert sich auf Bereiche, in denen sie durch ihre Plattform, ihr globales Netzwerk und ihre Expertise im Unternehmensaufbau einen erheblichen Mehrwert schaffen kann. Die 029 Group hat ihren Sitz in Berlin, Deutschland Weitere Informationen: https://www.029-group.com/ 029 Group SE

Neue Schönhauserstr. 3-5

10719 Berlin

E-Mail: ir@029-group.com

https://www.029-group.com/



27.09.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com