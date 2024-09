Die Mercedes-Benz Group-Aktie verzeichnete am Freitag einen bemerkenswerten Aufschwung an der Börse. Trotz der jüngsten Prognosesenkungen in der Automobilbranche legte das Papier um 2,9 Prozent zu und erreichte 59,39 Euro. Diese positive Entwicklung steht im Kontrast zu den gedämpften Erwartungen, die durch die Ankündigungen verschiedener Automobilhersteller und Zulieferer hervorgerufen wurden. Analysten zeigten sich von der Widerstandsfähigkeit der Aktie überrascht, insbesondere angesichts der Tatsache, dass das Unternehmen kürzlich seine eigenen Prognosen nach unten korrigiert hatte.

Branchenweiter Optimismus

Der gesamte Automobilsektor profitierte von positiven Nachrichten aus China, wo wirtschaftsfördernde Maßnahmen angekündigt wurden. Dies führte zu einem allgemeinen Aufschwung bei Automobilaktien, wobei der Branchenindex einen Zuwachs von 2,3 Prozent verzeichnete. Trotz der [...]

