SAP SE, der Walldorfer Softwarekonzern, verzeichnet trotz leichter Kursschwankungen eine stabile Entwicklung an der Börse. Die Aktie bewegte sich zuletzt um die 204 Euro, wobei Analysten ein mittleres Kursziel von 211,67 Euro prognostizieren. Besonders bemerkenswert ist der jüngste Gewinnsprung: Im letzten Quartal stieg der Gewinn pro Aktie auf 0,76 Euro, verglichen mit 0,22 Euro im Vorjahreszeitraum. Auch der Umsatz legte um knapp 10 Prozent auf 8,29 Milliarden Euro zu.

Innovative Klimaschutz-Initiative

In einer zukunftsweisenden Entwicklung kündigte SAP eine Partnerschaft mit Ambipar an, einem globalen Anbieter von Umweltlösungen. Gemeinsam werden sie "Net Zero as a Service" einführen - eine Dienstleistung, die Unternehmen bei der Messung und Kompensation von Kohlenstoffemissionen unterstützt. Diese Initiative kombiniert SAPs Cloud-Lösungen mit Ambipars [...]

