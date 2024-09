Und gewinnt den Salesforce Partner Innovation Award 2024

LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], ein globales Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen, stärkt seine Partnerschaft mit Currys, einem führenden britischen Einzelhändler für technologische Produkte und Dienstleistungen, indem es die Transformation seiner Omnichannel-Kundenerfahrungen im Einzelhandel ermöglicht, wozu es Salesforce Service Cloud, Commerce Cloud und MuleSoft nutzt. Diese Partnerschaft wurde auf der Dreamforce 2024 in San Francisco, USA, mit dem Salesforce Partner Innovation Award ausgezeichnet.

Srinivas Rao, Executive Vice President and Chief Business Officer, LTIMindtree and Andy Gamble, CIO, Currys (Photo: Business Wire)

Zu den wichtigsten Lösungen, die im Rahmen der Transformation implementiert wurden, gehören die Neueinrichtung der Plattform auf der Website zur Salesforce Commerce Cloud, die Einführung einer In-Store-Client-App auf Experience Cloud und die Implementierung von Service Cloud für den Post-Sales-Support.

Andy Gamble, CIO bei Currys, erklärte: "Unsere Zusammenarbeit mit LTIMindtree hat es unseren Teams ermöglicht, unseren Kollegen und Kunden außergewöhnliche Erfahrungen zu bieten. Mit unserer neuen, revolutionären Omnichannel-Plattform sind wir in der Lage, eine höhere Betriebseffizienz zu erzielen, einen schnelleren Service zu bieten und Innovationen für zukünftiges Geschäftswachstum voranzutreiben."

Srinivas Rao, Executive Vice President und Chief Business Officer von LTIMindtree sagte: "Unsere Zusammenarbeit mit Currys verdeutlicht die Fähigkeiten von LTIMindtree im Einzelhandel. Wir haben erfolgreich ein erstklassiges Omnichannel-Einkaufserlebnis geschaffen und damit einen wichtigen Meilenstein erreicht, an dem sich neue Wachstumschancen eröffnen, indem wir auf den individuellen Bedarf der einzelnen Kunden eingehen. Wir wollen unseren Kunden dabei helfen, digitale Technologien zu nutzen, um Innovation und Produktivität voranzutreiben."

Seit Beginn dieser Partnerschaft im Jahr 2021 haben Currys und LTIMindtree das integrierte Handels- und Support-Ökosystem des Einzelhändlers überarbeitet. Durch die Nutzung der Leistungsfähigkeit der Salesforce-Plattform zusammen mit einer breiteren Anwendungslandschaft hat Currys das Kundenerlebnis deutlich verbessert, den Filialbetrieb rationalisiert und die Mitarbeiterzufriedenheit erhöht. Die Auszeichnung durch Salesforce spiegelt den kooperativen Geist wider, der für die Partnerschaft von zentraler Bedeutung war mit kontinuierlichen Innovationen werden aktuelle geschäftliche Herausforderungen angegangen und zugleich der Grundstein für das zukünftige Leistungsvermögen gelegt.

Über LTIMindtree

LTIMindtree ist ein weltweit tätiges Consulting- und Digital-Solutions-Unternehmen, das Unternehmen aller Branchen dabei unterstützt, Geschäftsmodelle mithilfe digitaler Technologien völlig neu auszurichten, Innovationen zu beschleunigen und das Wachstum zu maximieren. Als Partner für die digitale Transformation von über 700 Kunden bringt LTIMindtree umfassendes Branchen- und Technologie-Know-how mit, um in einer konvergierenden Welt eine überlegene Differenzierung in Bezug auf Wettbewerb, Kundenerfahrung und Geschäftsergebnisse zu erzielen. LTIMindtree beschäftigt mehr als 81.000 talentierte und unternehmerisch denkende Fachkräfte in über 30 Ländern und ist ein Unternehmen der Larsen Toubro Group, das die komplexesten geschäftlichen Herausforderungen löst und umfassende Transformationen ermöglicht. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.ltimindtree.com

Über Currys plc

Currys plc ist ein führender Omnichannel-Einzelhändler für technologische Produkte und Dienstleistungen, der online und mit über 719 Filialen in 6 Ländern tätig ist. Wir helfen allen, eine fantastische Technologie zu genießen, wie sie auch immer bei uns einkaufen mögen.

In Großbritannien und Irland sind wir unter dem Namen Currys und in den nordischen Ländern unter der Marke Elkjøp tätig. Auf jedem dieser Märkte nehmen wir eine führende Position ein, wobei wir 24.000 fähige und engagierte Mitarbeiter beschäftigen. Unser umfassendes Service- und Supportangebot macht es unseren Kunden leicht, die für sie passende Technologie zu finden, auszuwählen, zu bezahlen und zu genießen und das ihr ganzes Leben lang. Zu den Aktivitäten der Gruppe gehören hochmoderne Reparaturbetriebe in Newark (Großbritannien), ein Beschaffungsbüro in Hongkong und ein ausgedehntes Vertriebsnetz, das eine schnelle und effiziente Lieferung an Einzelhändler und Privatkunden ermöglicht.

Unsere Vision, allen zu helfen, fantastische Technologie zu genießen, beruht auf einer starken sozialen Orientierung. Wir glauben an die Macht der Technologie, Leben zu verbessern und Menschen dabei zu helfen, in Verbindung, produktiv, gesund und gut unterhalten zu bleiben. Wir sind hier, um allen zu helfen, diese Vorzüge zu genießen, und mit unserer Größe und unserem Fachwissen sind wir einzigartig aufgestellt, dies erfolgreich umzusetzen.

Wir sind führend darin, die Lebensdauer von Technologien durch Reparatur, Recycling und Wiederverwendung zu verlängern. Wir reduzieren die Auswirkungen unserer Betriebsabläufe sowie unserer gesamten Wertschöpfungskette auf die Umwelt und werden bis 2040 Netto-Null-Emissionen erreichen. Wir bieten unseren Kunden Produkte, mit denen sie Energie sparen, Abfall reduzieren und Wasser sparen können, und wir arbeiten mit Wohltätigkeitsorganisationen zusammen, um die Vorteile großartiger Technologien denen zugänglich zu machen, die sonst möglicherweise ausgeschlossen wären.

