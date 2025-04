Auftragseingang bei 6 Mrd. USD, ein Anstieg von 6 auf Jahresbasis

LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], ein weltweit tätiges Technologieberatungs- und Digitallösungsunternehmen, hat heute seine vom Verwaltungsrat genehmigten konsolidierten Ergebnisse für das vierte Quartal und das gesamte Geschäftsjahr zum 31. März 2025 bekannt gegeben.

"Wir haben das Geschäftsjahr 2025 mit einem Umsatzwachstum von 5 auf Basis konstanter Wechselkurse und einer EBIT-Marge von 14,5 abgeschlossen. Unsere wichtigsten Branchen und ein bedeutender geografischer Markt haben unser jährliches Wachstum trotz eines anhaltend schwierigen makroökonomischen Umfelds vorangetrieben. Der robuste Auftragseingang, der durch eine Vielzahl von KI-basierten Geschäftsabschlüssen getrieben wurde, verdeutlicht die umfassende Integration von KI in unser gesamtes Dienstleistungsangebot.

Der Wechsel von Venu Lambu zu LTIMindtree verlief reibungslos und unterstützt unsere strategischen Ziele. Sein wachsendes Verständnis für das Unternehmen, kombiniert mit unserer Fähigkeit, große Aufträge zu akquirieren, unserer starken Präsenz in technologieintensiven Branchen und unserer soliden Bilanz, versetzt uns in eine hervorragende Position, um die vor uns liegenden Chancen zu nutzen."

Debashis Chatterjee, Chief Executive Officer und Managing Director

Wichtigste finanzielle Höhepunkte:

Quartal endend zum 31. März 2025

In USD:

Umsatz von 1.131,0 Mio. USD (-0,7 im Quartalsvergleich +5,8 im Jahresvergleich)

- Operative Marge (EBIT) bei 13,8

- Nettogewinn von 130,6 Mio. USD (+2,0 im Quartalsvergleich -1,4 im Jahresvergleich)

In INR:

Umsatz von 97,717 Mio. Rs (+1,1 im Quartalsvergleich +9,9 im Jahresvergleich)

- Nettogewinn von 11,286 Mio. Rs (+3,9 im Quartalsvergleich +2,5 im Jahresvergleich)

Jahr endend zum 31. März 2025

In USD:

Umsatz von 4.492,5 Mio. USD (+4,8 im Jahresvergleich)

- Operative Marge (EBIT) bei 14,5

- Nettogewinn von 543,9 Mio. USD (-1,7 im Jahresvergleich)

In INR:

Umsatz von 3,80,081 Mio. Rs. (+7,0 im Jahresvergleich)

- Nettogewinn von 46,020 Mio. Rs. (+0,4 im Jahresvergleich)

Andere Höhepunkte:

Kunden:

741 aktive Kunden zum 31. März 2025

- Kunden mit einem Volumen von mehr als 5 Mio. USD stiegen um 1 im Jahresvergleich, insgesamt 154

- Kunden mit einem Volumen von mehr als 50 Mio. USD stiegen um 1 im Jahresvergleich, insgesamt 14

Menschen:

84.307 Fachkräfte zum 31. März 2025

- Die Fluktuation in den letzten 12 Monaten betrug 14,4 %.

Gewonnene Geschäfte

Ein führendes US-Lebensversicherungsunternehmen hat LTIMindtree damit beauftragt, seine Qualitätsprozesse mithilfe von KI zu optimieren, um das Betriebsmodell zu verbessern und damit die Reife des Qualitätsmanagements im Unternehmen voranzutreiben. Dies ist ein mehrjähriger Vertrag, dessen Schwerpunkt auf der Verbesserung der Qualitätspraktiken im Ingenieurwesen und der Nutzung von KI zur Transformation des Betriebsmodells liegt.

LTIMindtree wurde von einem weltweit führenden Energieunternehmen ausgewählt, um NextGen-ERP-Support-Services für verschiedene funktionale und SaaS-basierte Lösungen bereitzustellen.

Ein weltweit führendes Finanzinstitut hat LTIMindtree für sein Projekt zur Migration seines Rechenzentrums ausgewählt. Der Vertrag umfasst die Entwicklung umfassender Infrastrukturkonzepte und -architekturen, die auf die Maximierung der Leistung bei gleichzeitiger Minimierung der Gesamtbetriebskosten abzielen.

LTIMindtree hat einen Vertrag über Application Managed Services mit einem führenden nordamerikanischen Versorgungsunternehmen abgeschlossen. Der geschäftsorientierte Ansatz von LTIMindtree unterstützt den Kunden dabei, Qualität in großem Maßstab zu erzielen und gleichzeitig die Kosteneffizienz und Produktivität zu steigern.

LTIMindtree wurde von einer globalen Rückversicherungsgruppe ausgewählt, um im Rahmen eines End-to-End-Outsourcing-Vertrags die Effizienz durch ein KI-Ops-Modell zu steigern.

Ein führendes Life-Science-Unternehmen in Nordamerika hat LTIMindtree mit der Durchführung seines Oracle-Implementierungs- und Wartungsprojekts beauftragt, um eine optimale Lieferkombination sicherzustellen.

Ein führendes US-amerikanisches Material- und Bauunternehmen hat LTIMindtree mit der Wartung und dem Support seines komplexen Legacy-ERP-Systems im Rahmen seiner Initiative zur digitalen Transformation beauftragt.

Ein führendes Digitalunternehmen in der Region Saudi-Arabien hat LTIMindtree mit der Bereitstellung von End-to-End-Betriebsdienstleistungen für seine hybride Cloud-Sicherheitsplattform beauftragt.

Partnerschaften

LTIMindtree und Google haben eine strategische Partnerschaft bekannt gegeben, um die Transformation von Unternehmen mit Agentic AI voranzutreiben. LTIMindtree wird die auf Google Cloud-Technologie basierenden Angebote mithilfe von Agentic AI nutzen, um die Cloud-Landschaft für Kunden weltweit neu zu definieren und die breite Einführung von GenAI voranzutreiben.

LTIMindtree hat die erneute Zertifizierung als AWS Managed Services Provider (MSP) für das Jahr 2024 erfolgreich erhalten. Das AWS MSP-Programm ist eine weltweite Initiative von AWS, die die kompetentesten Cloud-Partner mit nachweislicher Erfahrung und Fachkenntnissen in der Bereitstellung umfassender AWS-Lösungen auszeichnet und präsentiert.

LTIMindtree wurde im AWS Champions Club UKI als "Highest Overall SAP Qualified Pipeline"-Partner in der Kategorie SI ausgezeichnet. Dies ist nach unserem vorherigen Erfolg in GenAI bereits unsere zweite Auszeichnung in Folge. Diese Auszeichnung unterstreicht unsere starke Dynamik im Bereich SAP auf AWS, wo wir sowohl "RISE with SAP" als auch AWS-native Kundenerfahrungen nutzen.

LTIMindtree ist nun Teil der Salesforce Tableau Alliance und verfügt damit über dedizierte Ressourcen für die Zusammenarbeit und die Betreuung gemeinsamer Tableau-Kunden. Diese Partnerschaft gewährt außerdem frühzeitigen Zugriff auf Beta-Versionen von Produkten, zeitgleich mit der Einführung der aktualisierten Tableau Next-Produktsuite durch Salesforce, die in die Data Cloud integriert ist.

LTIMindtree wurde von Informatica als "Global Innovation Partner of the Year" ausgezeichnet eine bedeutende Leistung in unserem ersten Jahr als GSI-Partner. Diese Auszeichnung spiegelt die Stärke unserer Zusammenarbeit mit Informatica und unser gemeinsames Engagement für die Förderung der Daten- und KI-Transformation für unsere Kunden wider.

Anerkennungen

LTIMindtree wurde in Forrester's "The Modern Application Development Services Wave, Q1 2025" als "Strong Performer" ausgezeichnet.

LTIMindtree wurde in Forrester's "The Application Modernization and Multicloud Managed Services Wave, Q1 2025" als "Contender" ausgezeichnet.

LTIMindtree wurde in HFS Horizons "The Salesforce Service Providers, 2025" als "Enterprise Innovator" ausgezeichnet.

LTIMindtree wurde als "Enterprise Innovator" in HFS Horizons "The Generative Enterprise Services, 2025" ausgezeichnet.

LTIMindtree wurde in der "SAP Business Application Services PEAK Matrix® Assessment 2025" der Everest Group als "Major Contender" ausgezeichnet.

LTIMindtree wurde in der "Industry 4.0 Services PEAK Matrix® Assessment 2025" der Everest Group als "Major Contender" ausgezeichnet.

LTIMindtree wurde in der ISG Provider Lens-Bewertung für Oracle Cloud und das Technologie-Ökosystem 2024 in allen Quadranten, in den USA und in Europa als "Leader" positioniert.

Ankündigungen

Der Vorstand hat für das am 31. März 2025 endende Geschäftsjahr eine Schlussdividende von 45 Rupien pro Stammaktie mit einem Nennwert von 1 Rupie vorgeschlagen.

Über LTIMindtree

LTIMindtree ist ein globales Technologieberatungs- und digitales Lösungsunternehmen, das es Unternehmen aus verschiedenen Branchen ermöglicht, ihre Geschäftsmodelle neu zu gestalten, Innovationen zu beschleunigen und ihr Wachstum zu maximieren, indem sie digitale Technologien nutzen. Als Partner für die digitale Transformation von mehr als 700 Kunden bringt LTIMindtree umfassendes Fach- und Technologie-Know-how ein, um in einer konvergierenden Welt die Differenzierung im Wettbewerb, das Kundenerlebnis und die Geschäftsergebnisse zu verbessern. Mit mehr als 84.000 talentierten und unternehmerisch denkenden Fachkräften in über 40 Ländern löst LTIMindtree ein Unternehmen der Larsen Toubro Group komplexeste geschäftliche Herausforderungen und sorgt für Transformation in großem Maßstab. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.ltimindtree.com/.

Telefonkonferenz zu den Ergebnissen

