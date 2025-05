Das Zentrum wird die Entwicklung wegweisender digitaler Lösungen für Eurobank, Fairfax und andere EU-Kunden fördern

LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], ein globaler Anbieter von Technologieberatung und digitalen Lösungen, hat die Eröffnung seines Digital Innovation Hub im Forschungs- und Innovationszentrum des CYENS Center of Excellence bekannt gegeben. Der LTIMindtree Digital Innovation Hub wird die Entwicklung, gemeinsame Konzeption und Umsetzung hochmoderner digitaler Lösungen für die Eurobank, Fairfax und andere EU-Kunden ermöglichen und folgt der strategischen Vision der zypriotischen Regierung, die Rolle Zyperns als regionalen Technologie- und Innovations-Hub zu stärken und einzigartige grenzüberschreitende Möglichkeiten für die Zusammenarbeit im Technologiebereich zu schaffen.

Dieser Hub zielt darauf ab, die digitale Transformation auf den Weg zu bringen und die Entscheidungsprozesse, das Risikomanagement und die Betriebseffizienz zu verbessern. Diese modernen digitalen Systeme planen und automatisieren komplexe Aufgaben, erleichtern fundierte Entscheidungen und lassen sich nahtlos in Datenbestände integrieren, um Abläufe effizienter und präziser zu gestalten. Das Zentrum, das an der Schnittstelle von Technologie und Finanzen tätig ist, soll die Zusammenarbeit und Angleichung von Regulierungsvorschriften unterstützen und die Transformation von Finanzinstituten und Banken in der Region fördern.

Sanjay Tugnait, President und CEO bei Fairfax Digital Services (A Fairfax Company) und Board-Mitglied der Cyprus-India Business Association, kommentiert: "Der Start des Digital Innovation Hub in Zypern ist ein wichtiger Schritt, um die Vision der Eurobank zu verwirklichen, ein digitaler Marktführer im Bankwesen zu werden. Zusammen mit LTIMindtree, Eurobank, Fairfax Digital und Voicing.AI wird dieser Hub die Eurobank auf ihrem Weg zu einem kundenzentrierten Digital-First-Institut voranbringen. Bei dieser Initiative geht es nicht nur um Innovation, sondern auch darum, das Kundenerlebnis durch sichere, kostengünstige und von Menschen entwickelte Lösungen zu verbessern. Diese Kooperation mit der zypriotischen Regierung vertieft die Technologie- und Handelspartnerschaft zwischen Zypern und Indien und schlägt eine Brücke der Innovation und des gemeinsamen Wohlstands."

Michalis Louis, CEO bei der Hellenic Bank, Mitglied der Eurobank Group, erklärt: "Die Initiative bekräftigt den Anspruch der Eurobank Group, in hochmoderne Technologien wie künstliche Intelligenz und fortschrittliche Datenanalyse zu investieren, um den Mehrwert für Kunden und die betriebliche Effizienz zu steigern. In enger Abstimmung mit den strategischen Partnern LTIMindtree und Fairfax Digital Services baut die Gruppe ihre internationale Präsenz aus und schafft neue Möglichkeiten für das gesamte Finanzökosystem. Die Eröffnung des Hub in Zypern bestätigt die Exzellenz der Insel und stärkt ihre Stellung innerhalb der europäischen Innovationslandschaft."

Die zypriotische Regierung, die mit ihrer zukunftsorientierten Agenda den Inselstaat als strategisches KI-Zentrum etabliert, wird mit ihrer Bereitschaft, neue Talente in der Region willkommen zu heißen und ihr entschlossenes Engagement für KI mit dem LTIMindtree Digital Innovation Hub zu demonstrieren, eine führende Rolle einnehmen. Im Februar 2024 startete LTIMindtree ein erstes Pilotprojekt und unterzeichnete eine Absichtserklärung mit Eurolife FFH, die den Aufbau von Digital Hubs in Europa und Indien vorsieht.

Dr. Nicodemos Damianou, stellvertretender Minister für Forschung, Innovation und digitale Politik von Zypern, betont: "Die Eröffnung des LTIMindtree Digital Innovation Hub in Zypern ist ein strategischer Meilenstein, der unser Land an die Spitze der Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz und des digitalen Enablement führt. Diese Initiative reicht weit über den Aufbau eines neuen Technologiezentrums hinaus und symbolisiert den Aufstieg Zyperns zu einer regionalen Macht auf den Gebieten Spitzentechnologie und digitale Innovation. Zudem reflektiert sie die Stärke und das Potenzial unserer Partnerschaften mit führenden globalen Technologieunternehmen und prosperierenden Ökosystemen wie dem in Indien. Unsere Regierung ist bestrebt, mit Indien und anderen weltweiten Handelspartnern sowie dem privaten Sektor zusammenzuarbeiten, um gemeinsam eine Zukunft zu gestalten, in der Talent, Innovation und Technologie zusammenfließen, und Zypern als wichtiges Tor für transformative digitale Lösungen in Europa und der gesamten Region zu positionieren."

Srini Rao, EVP und Chief Business Officer Europe, LTIMindtree, kommentiert: "LTIMindtree ist stolz darauf, seine Zusammenarbeit mit der Eurobank und Fairfax Digital Services für den Start des neuen Digital Innovation Hub in Zypern zu nutzen. Dieses Zentrum wird ein transformatives Wachstum für Unternehmen aller Branchen bewirken. Damit setzen wir uns weiterhin dafür ein, europäischen Unternehmen Innovationen und ein erstklassiges Kundenerlebnis zu bieten."

Über LTIMindtree:

LTIMindtree ist ein globales Technologieberatungs- und digitales Lösungsunternehmen, das Unternehmen aus verschiedenen Branchen ermöglicht, ihre Geschäftsmodelle zu modernisieren, Innovationen zu beschleunigen und ihr Wachstum zu maximieren, indem sie digitale Technologien einsetzen. Als Partner für die digitale Transformation von mehr als 700 Kunden bringt LTIMindtree umfangreiche Fach- und Technologiekenntnisse ein, um in einer konvergierenden Welt bessere Wettbewerbsdifferenzierung, Kundenerlebnisse und Geschäftsergebnisse voranzutreiben. Mit mehr als 84.000 erfahrenen und unternehmerisch denkenden Fachkräften in mehr als 40 Ländern adressiert LTIMindtree ein Unternehmen der Larsen Toubro Group hochkomplexe geschäftliche Herausforderungen und ermöglicht Transformation in jedem Maßstab. Weitere Informationen finden Sie unter www.ltimindtree.com.

Über Fairfax Financial Holdings Limited:

Fairfax Financial Holdings Limited ist eine Holdinggesellschaft, die über ihre Tochtergesellschaften in den Bereichen Schaden- und Unfallversicherung, Rückversicherung und zugehöriges Investmentmanagement tätig ist. Das Unternehmen wurde 1985 vom derzeitigen Chairman und Chief Executive Officer, Herrn V. Prem Watsa, gegründet und hat seinen Hauptsitz in Toronto, Kanada. Die Stammaktien des Unternehmens sind an der Toronto Stock Exchange unter dem Kürzel FFH und in US-Dollar unter dem Kürzel FFH.U notiert.

Über die Eurobank

Die Eurobank Group, der die Eurobank SA und deren Tochtergesellschaften angehören, ist eine solide Finanzorganisation. Die Unternehmensgruppe entwickelt Finanzprodukte und -dienstleistungen mit Schwerpunkt auf Kunden und deren Bedürfnissen. Sie bietet Privatpersonen und Unternehmen anspruchsvolle Optionen und umfassende Dienstleistungen. Die Eurobank Group agiert transparent, schafft Vertrauen und wendet moderne Corporate Governance-Praktiken an. Mit Niederlassungen in Griechenland, Zypern, Luxemburg, Bulgarien und Großbritannien (London) weist die Eurobank Group über folgende Kennzahlen (Stand: 30. September 2024) aus:

Bilanzsumme von 99,6 Milliarden Euro

604 Filialen in Griechenland und im Ausland

12.880 Beschäftigte

Über das CYENS Center of Excellence

Das CYENS Centre of Excellence ist ein Forschungs- und Innovationszentrum, das auf interaktive Medien, intelligente Systeme und neue Technologien spezialisiert ist. CYENS ist die einzige Organisation in Zypern mit Fokus auf immersive Technologien, die sich für die Förderung von Wissen und Technologietransfer in der Region einsetzt. Es handelt sich um ein Joint Venture von drei staatlichen Universitäten der Universität Zypern, der Technischen Universität Zypern und der Offenen Universität Zypern sowie zwei internationalen Partnern, dem Max-Planck-Institut für Informatik und dem University College London.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

