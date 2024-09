Die Henkel vz-Aktie verzeichnete am Donnerstag einen bemerkenswerten Aufschwung im XETRA-Handel. Mit einem Anstieg von 2,3 Prozent auf 83,20 Euro näherte sich das Papier seinem 52-Wochen-Hoch von 85,74 Euro, das am 12. Juni 2024 erreicht wurde. Diese positive Entwicklung spiegelt das wachsende Vertrauen der Investoren in das Unternehmen wider. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividende von 1,97 Euro pro Aktie, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt. Zudem wird für 2024 ein Gewinn von 5,34 Euro je Aktie erwartet, was die optimistischen Aussichten für Henkel unterstreicht.

Ausblick auf zukünftige Entwicklungen

Trotz der aktuellen Kurssteigerung sehen Experten noch Potenzial für weiteres Wachstum. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 83,20 Euro, was auf mögliche Stabilität auf dem derzeitigen Niveau hindeutet. Interessant ist auch der Vergleich zum 52-Wochen-Tief von 65,88 Euro am 5. Oktober 2023, von dem sich die Aktie deutlich erholt hat. Die nächsten Quartalszahlen werden mit Spannung erwartet und könnten weitere Impulse für die Kursentwicklung liefern. Henkel vz plant, die Ergebnisse für das dritte Quartal 2024 am 6. November 2024 zu veröffentlichen.

