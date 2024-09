Die Siemens-Aktie verzeichnete am jüngsten Handelstag einen bemerkenswerten Anstieg von 0,9 Prozent auf 183,32 EUR im XETRA-Handel. Dieser Kurssprung erfolgte trotz einer leichten Umsatzabschwächung im vergangenen Quartal. Das Handelsvolumen war mit 373.873 gehandelten Aktien beachtlich. Bemerkenswert ist, dass der aktuelle Kurs 53,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief liegt, was das starke Wachstum des Unternehmens in den letzten Monaten unterstreicht.

Positive Prognosen trotz Herausforderungen

Analysten zeigen sich optimistisch für die Zukunft von Siemens. Sie rechnen mit einer Dividendenausschüttung von 4,89 EUR pro Aktie für dieses Jahr, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt. Zudem wird ein durchschnittliches Kursziel von 198,50 EUR prognostiziert, was weiteres Wachstumspotenzial andeutet. Trotz der leichten Umsatzabschwächung im letzten Quartal konnte Siemens seinen Gewinn pro Aktie deutlich steigern, was das Vertrauen der Investoren in die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens stärkt.

