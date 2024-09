Die BASF-Aktie erlebte am Donnerstag eine Berg- und Talfahrt an der Börse. Zunächst verzeichnete sie einen Rückgang von 3,2 Prozent, erholte sich jedoch im Tagesverlauf und schloss nahezu unverändert bei 45,85 Euro. Diese Volatilität folgte auf den Kapitalmarkttag des Unternehmens, bei dem wichtige strategische Entscheidungen bekannt gegeben wurden. BASF plant eine Senkung der Dividende und hat neue mittelfristige Ziele formuliert. Besonders bemerkenswert ist die Absicht, das Agrargeschäft teilweise an die Börse zu bringen, was auf eine umfassende Neuausrichtung des Konzerns hindeutet.

Zukunftsaussichten und Marktreaktionen

Trotz der aktuellen Herausforderungen sehen Analysten Potenzial in der BASF-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 50,10 Euro, was einen möglichen Anstieg von über 9 Prozent bedeutet. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn von 3,47 Euro je Aktie. Die geplanten Veränderungen, einschließlich des Teilbörsengangs des Agrargeschäfts, könnten langfristig zu einer Wertsteigerung führen. Investoren scheinen diese Strategie positiv aufzunehmen, was sich in der Kurserholung am Ende des Handelstages widerspiegelte.

