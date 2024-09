Die BASF-Aktie verzeichnete am Freitag einen deutlichen Kursanstieg und erreichte mit 47,84 Euro den höchsten Stand seit Juni. Trotz der am Vortag angekündigten Dividendenkürzung erholte sich der Kurs um rund neun Prozent vom Tagestief. Anleger und Experten fokussieren sich nun auf die Chancen des geplanten Konzernumbaus. Der neue Vorstandschef Markus Kamieth plant, BASF von einem breit aufgestellten Chemiekonzern zu einem Unternehmen mit vier Kernsparten und mehreren eigenständigen Geschäftsbereichen umzustrukturieren.

Strategische Neuausrichtung und Börsengang der Agrarsparte

Im Rahmen der strategischen Neuausrichtung will sich BASF stärker auf das Kerngeschäft konzentrieren und plant, die Agrarsparte an die Börse zu bringen. Bereiche wie Lacke und Beschichtungen sowie Materialien für Batterien sollen nicht mehr zum Kerngeschäft gehören. Das Unternehmen zeigt sich offen für wertsteigernde Deals, einschließlich möglicher Geschäftsteilverkäufe. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, den Konglomeratsabschlag zu verringern und den Unternehmenswert zu steigern. Analysten wie Geoff Haire von der UBS sehen in den Portfolioveränderungen und dem Kulturwandel das Potenzial zur Wertsteigerung.

