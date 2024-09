Darmstadt - Am siebten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat der SV Darmstadt 98 zuhause gegen den 1. FC Magdeburg mit 1:2 verloren.



Die Hessen zeigten sich zu Beginn spielfreudig, bereits in der elften Minute brachte Schalke-Schreck Lidberg die Hausherren mit einem Schuss ins rechte Eck in Führung. Anschließend suchten die Lilien ihr Heil in der Defensive.



Doch der FCM kam in der 22. Minute zurück: Burcu zog über links davon und versenkte die Kugel letztlich im langen Eck. Zur Pause hätte die Titz-Elf auch aufgrund des höheren Aufwands sogar eine Führung verdient gehabt, es stand aber 1:1.



Kurz nach Wiederanpfiff änderte sich das: Krempicki wurde in der 48. Minute im Fünfer mustergültig von Burcu bedient und schob sicher ein.



Ideenlose Darmstädter spielten ab der 73. Minute dann aber in Überzahl: der bereits verwarnte Mathisen kam gegen Marseiler zu spät und sah Gelb-Rot.



In der 81. Minute hatte Lakenmacher den Ausgleich auch noch auf dem Fuß, scheiterte im Duell mit Reimann aber an dessen Reflex. Dann war Schluss.



Mit dem Sieg springt Magdeburg in der Tabelle auf Rang zwei, Darmstadt findet sich dagegen auf Rang 15 wieder.



In den Parallelspielen der 2. Bundesliga spielte der HSV zudem 2:2 unentschieden gegen den SC Paderborn und Regensburg trennte sich torlos 0:0 von Kaiserslautern.

