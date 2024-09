Kinder Morgan - KMI: Pipeline-Betreiber mit Pullback-Setup im Aufwärtstrend!

Schlüsselrolle von Kinder Morgan (KMI) für US-Infrastruktur!

Attraktiv: Dividendensteigerung seit 6 Jahren, aktuell 5.23 Prozent Dividendenrendite

Kinder Morgan (KMI) - ISIN US49456B1017

Rückblick: Im Chartbild sehen wir ein Kursplus von über 18 Prozent in sechs Monaten sowie eine Folge höherer Pivot-Tiefs und höherer Pivot-Hochs und somit einen sauberen Aufwärtstrend bei der Kinder-Morgan-Aktie. Nach dem Pivot-Hoch vom Dienstag vergangener Woche gab es einen Rücksetzer zum 20-Tagedurchschnitt.

Kinder-Morgan-Aktie: Chart vom 27.09.2024, Kürzel: KMI Kurs: 21.79 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Nach dem Motto "The trend is your friend" könnten Trader darauf setzen, dass die Kinder-Morgan-Aktie ihre Bullen-Rallye fortsetzt. Kaufsignal wäre das Überschreiten der Tageskerze vom Freitag. Das Kursziel nach Measure Move läge etwas außerhalb des dargestellten Chartbildes.

Mögliches bärisches Szenario

Die Ölpreise schwächeln - passend zur Saisonalität - derzeit etwas und könnten dazu führen, dass die Kinder-Morgan-Aktie nach unten ziehen. Die untere gelebe Linie könnte geeignet sein, rechtzeitig die Reißleine zu ziehen.

Meinung:

Kinder Morgan, ein führender US-Pipeline-Betreiber, meldete im zweiten Quartal Gewinne unter den Erwartungen. Stagnierende Notierungen an den Energiemärkten führten zu einem Umsatzrückgang. Das Unternehmen sieht aber Potenzial im wachsenden Energiebedarf von KI-Datenzentren. Der Vorstandsvorsitzende betonte den starken Anstieg des Stromverbrauchs, besonders in Texas. Kinder Morgan plant Expansionen, darunter ein 3-Milliarden-USD-Projekt im Südosten, und erwartet steigende Investitionen. Als Transporteur von 40 Prozent des US-Erdgases festigt das Unternehmen seine Position in der Energieinfrastruktur. Für langfristig orientierte Investoren könnte das stetige Dividendenwachstum der letzten sechs Jahre und die aktuelle Dividenrendite von 5.23 Prozent attraktiv sein.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 48.43 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 256.79 Mio. USD

Meine Meinung zu Kinder Morgan ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.boersennews.de/nachrichten/artikel/boersennews/kinder-morgan-aktie-optimismus-trotz-schwacher-quartalszahlen/4505970/

Veröffentlichungsdatum: 28.09.2024

Autor: Thomas Canali

