wO Börsenlounge - die Woche: LVMH überrascht, Energie besser als Chips und volle Pulle in China Aktien!

Peking hat beschlossen den Geldhahn aufzudrehen. Finanzspritzen und Zinssenkungen soll die lahmende Wirtschaft ankurbeln. Star-Investor David Tepper freut sich darüber. Sein Portfolio ist voll mit China-Aktien!Wir haben uns aber nicht nur das Depot von David Tepper angesehen. Donnerstag standen auch die Depots von Warren Buffett, Bill Ackman und Daniel Loeb im Mittelpunkt. Letzterer hat übrigens die beste Aktie aus dem S&P 500 seit Jahresanfang in seinem Depot. Es ist nicht Nvidia, sondern ein Wert aus der Energiebranche. Die Branche zieht gerade an den Magnificent Seven vorbei. Im September gehen die ersten drei Plätze im S&P 500 an Vertreter aus dem Bereich Energie. Die Top 10 des …

