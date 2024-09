München - Am fünften Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat der FC Bayern München daheim gegen Bayer 04 Leverkusen mit 1:1 unentschieden gespielt.



Die Hausherren waren von Beginn an hochmotiviert, die Schmach aus der Vorsaison vergessen zu machen. Entsprechend stark setzten sie die Alonso-Elf unter Druck, die dadurch zunächst in die Defensive gedrückt wurde. In der zehnten Minute ging Guerreiros Dropkick-Fernschuss knapp rechts vorbei.



Doch die Gäste zeigten sich eiskalt: In der 31. Minute legte Xhaka nach Ecke in den Rückraum zu Andrich und der Nationalspieler schweißte das Leder humorlos unten links ein. Besonders ärgerlich für den FCB: Die Ecke für Leverkusen entstand aus einem schlampigen Rückpass von Pavlovic zu Neuer.



Der Youngster machte seinen Schnitzer in der 39. Minute aber wieder gut, als er aus 25 Metern einfach mal Maß nahm und oben rechts in den Knick traf. Somit ging es mit einem 1:1 in die Katakomben.



Auch nach dem Seitenwechsel dominierten die Süddeutschen das Geschehen und ließen Bayer 04 kaum zur Entfaltung kommen. In der 48. Minute hatte Gnabry die Riesenchance zur Führung, doch der Angreifer traf aus wenigen Metern nacheinander den Pfosten und die Latte.



In der 57. Minute durfte Olise aus spitzem Winkel feuern, Hradecky war jedoch zur Stelle. In der 72. Minute verpasste Davies eine Kimmich-Hereingabe knapp. Doch die Kompany-Elf konnte die Überlegenheit gegen den amtierenden Meister nicht in weitere Treffer ummünzen.



Mit dem Remis bleibt Bayern München Tabellenführer, Leverkusen rutscht auf Rang drei ab.

