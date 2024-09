Die Glarner Kantonalbank (GLKBN) setzt weiterhin auf Nachhaltigkeit und Innovation. Der renommierte Glarner Nachhaltigkeitspreis 2024 wurde kürzlich an den Zirkus Mugg verliehen, was das Engagement der Bank für regionale Initiativen unterstreicht. Zusätzlich hat die Bank vor kurzem Photovoltaik-Anlagen installiert, ein deutliches Zeichen für ihr Bestreben, umweltfreundliche Praktiken in den Geschäftsalltag zu integrieren.

Finanzielle Stabilität trotz Herausforderungen

Trotz eines leichten Kursrückgangs von 0,89% im letzten Monat zeigt sich die GLKBN-Aktie mit einem aktuellen Kurs von 22,30 EUR relativ stabil. Die prognostizierte Dividendenrendite von 5,09% für 2024 und ein niedriges KGV von 10,45 deuten auf eine solide finanzielle Basis hin. Angesichts der jüngsten Nachhaltigkeitsinitiativen und der stabilen Dividendenpolitik bleibt die Aktie für Anleger, die Wert auf regionale Verankerung und Nachhaltigkeit legen, interessant.

