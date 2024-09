Glarner Kantonalbank AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit

Glarner Nachhaltigkeitspreis 2024 der Glarner Kantonalbank geht an den Zirkus Mugg



Glarus, 26. September 2024 - Der Zirkus Mugg aus Betschwanden gewinnt den diesjährigen Glarner Nachhaltigkeitspreis 2024 der Glarner Kantonalbank. Im feierlichen Rahmen der Preisverleihung vom 25. September 2024 übergab die Jury den mit 10 000 Franken dotierten Preis an die glücklichen Gewinner. Der Zirkus Mugg überzeugte die fünfköpfige Jury des Glarner Nachhaltigkeitspreises über alle drei Kriterien Umwelt, Soziales und Wirtschaft hinweg. So übernimmt der Zirkus im Bereich Ökologie mit dem Erreichen des Labels «Bio-Cuisine» eine Pionierrolle im Kanton Glarus. Im gesellschaftlichen Bereich werden regelmässig Aktivitäten in Zusammenarbeit mit sozialen Einrichtungen oder Vereinen durchgeführt. Nachdem in den letzten Jahren jeweils spezifische Projekte als Gewinner des Nachhaltigkeitspreises auserkoren wurden, wird mit dem Zirkus Mugg dieses Jahr eine Institution für ihr Engagement gewürdigt. Gut besuchte Preisverleihung im Glarnerhof

Alle innovativen Glarnerinnen und Glarner, die im Rahmen der Preisausschreibung eine Idee oder ein Projekt zugunsten der nachhaltigen Entwicklung des Glarnerlands eingereicht haben, wurden zur Preisverleihung eingeladen. So lauschten der Vergabe des Glarner Nachhaltigkeitspreises im Glarnerhof rund fünfzig Personen. Die Gäste setzten sich zusammen aus Antragsstellenden aus verschiedenen Branchen und Vereinen sowie Medienvertretern. «Es ist jedes Jahr ein Highlight, die vielen innovativen Glarnerinnen und Glarner anzutreffen und ihre Tätigkeiten und Projekte für eine nachhaltige Zukunft kennenzulernen», schildert Sven Wiederkehr, CEO der Glarner Kantonalbank. Über den Nachhaltigkeitsbeitrag des Zirkus Mugg

Der Zirkus Mugg ist eine bekannte Institution im Glarnerland, welche Kultur fördert, ein touristischer Leistungsträger ist und zirkuspädagogische Angebote anbietet. Die nachhaltige Wirkung in den drei Säulen der Nachhaltigkeit erklärt sich beim Zirkus Mugg wie folgt: Umwelt: Betriebseffizienz, «Bio Cuisine» und regionale Beschaffung

Gesellschaft: Kultur, Inklusion und sozialverträgliche Preise

Zusammen mit einem Schweizer Kinderhilfswerk bietet der Zirkus Mugg Angebote für armutsbetroffene Kinder an. Im Rahmen von Shows, Workshops, Projektwochen oder auch inklusiven Zirkuscamps schafft der Zirkus Erlebnisse für Menschen mit Beeinträchtigungen. Mit Mugg's Varieté verfügt der Zirkus auch über ein Kulturangebot, welches im Glarnerland einzigartig ist. Wirtschaft: wichtiger Pfeiler für den Standort Glarner Grosstal

Seit dem Umzug nach Betschwanden ist der Zirkus Mugg zu einer Visitenkarte des Glarner Grosstals geworden. Der Zirkus zieht nicht nur Glarner Publikum und Firmen nach Glarus Süd, sondern hat weit über die Kantonsgrenze hinaus Strahlkraft und hinterlässt so schweizweit einen positiven Eindruck aus der flächenmässig grössten Glarner Gemeinde. Zudem setzt der Zirkus vermehrt auf Effizienzgewinn durch Digitalisierung und regionale Wertschöpfung. Der Glarner Nachhaltigkeitspreis ist eine Erfolgsgeschichte

Auch nach der dritten Ausführung des Glarner Nachhaltigkeitspreises konnte ein positives Fazit gezogen werden. «Die Glarner Innovationskraft ist ungebremst und zeigt sich an der Preisverleihung des Glarner Nachhaltigkeitspreises Jahr für Jahr» resümiert Sven Wiederkehr den Abend im Glarnerhof. Der Wanderpokal, welcher nun ein Jahr in Betschwanden Platz findet, wird in rund einem Jahr wieder den Besitz wechseln. Weitere Informationen zum Sieger und zu den weiteren eingegangenen Projekten zum Glarner Nachhaltigkeitspreis sind unter glkb.ch/nachhaltigkeitspreis zu finden.



