Die Anglo American Aktie verzeichnet zum 28. September 2024 einen Kurs von 28,90 EUR und zeigt damit eine bemerkenswerte Entwicklung. Mit einem Zuwachs von 10,10 % im letzten Monat und einem Jahresplus von 11,76 % demonstriert der Bergbaukonzern seine Widerstandsfähigkeit in einem volatilen Marktumfeld. Besonders hervorzuheben ist der Anstieg von 32,92 % gegenüber dem 52-Wochen-Tief, was das Vertrauen der Investoren in die langfristige Strategie des Unternehmens widerspiegelt.

Dividendenrendite und KGV im Fokus

Für das Geschäftsjahr 2024 plant Anglo American eine Dividende von 0,65 EUR je Aktie, was einer aktuellen Dividendenrendite von 2,25 % entspricht. Das prognostizierte Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 liegt bei 17,94, was auf eine solide Bewertung hindeutet. Angesichts der anhaltenden Nachfrage nach Rohstoffen und der strategischen Positionierung des Unternehmens bleibt die Anglo American Aktie für Anleger interessant, die auf den Rohstoffsektor setzen.

