Dogecoin: Treiben Donald Trump und Elon Musk DOGE auf ein Allzeithoch?

Dogecoin ist wohl eines der größten Phänomene, das der Kryptomarkt in den letzten Jahren hervorgebracht hat. Was als Witz angefangen hat, ist schnell zu einer der größten Kryptowährungen der Welt aufgestiegen. Bis heute hält sich $DOGE in den Top 10 der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung und das schon seit Jahren. Die ganz großen Gewinne konnten Anleger allerdings schon länger nicht mehr erzielen. Wer vor der Kursexplosion im Jahr 2021 investiert hat, wurde mit ein paar Dollar zum Millionär. Nun könnten ausgerechnet Donald Trump und Elon Musk für eine erneute Kursexplosion sorgen.

Elon Musk tweetet wieder

Einer der Gründe, warum Dogecoin so erfolgreich wurde, war sicher die Tatsache, dass der Milliardär Elon Musk auf den Meme Coin aufmerksam wurde und schnell seine Freude daran gefunden hat. Musk hat seine Begeisterung für den Hunde-Coin immer wieder auf X (damals noch Twitter) geteilt, weshalb ihm am Ende auch Marktmanipulation vorgeworfen wurde, was inzwischen aber abgewendet werden konnte. Seit kurzem hat Musk auch wieder angefangen, über $DOGE zu posten.

Als einer der reichsten Menschen der Welt hat Musk natürlich einen gewissen Einfluss auf die Märkte. Was er kauft oder gut findet, kaufen viele allein deshalb. Außerdem hat er auf X, der Plattform, die ihm gehört, inzwischen fast 200 Millionen Follower. Von dieser Reichweite profitiert Dogecoin natürlich, wenn Musk tweetet.

Donald Trump teilt die Tweets

Mitten im Wahlkampf zeigen sich Donald Trump und Elon Musk inzwischen eher freundschaftlich und nicht nur unbedingt als Partner. Musk hat Trump auf X interviewt, Trump hat bereits mehrfach angekündigt, dass er Musk gerne mit im Boot hätte, wenn er die Wahl gewinnen sollte. Nun teilt Trump offenbar auch Musks Vorliebe zum Dogecoin. Zumindest teilt er dessen Post, der auf den Meme Coin anspielt.

BREAKING: @realDonaldTrump SHARED DOGE MEME ON TRUTH SOCIAL pic.twitter.com/rw38NYFXoA - DEGEN NEWS (@DegenerateNews) September 29, 2024

Damit wird Dogecoin nun schon von 2 der einflussreichsten Menschen der Welt unterstützt. Ob Trump aber wirklich darauf abzielt, $DOGE zu pushen und vom Coin genauso begeistert ist wie Musk, ist fraglich. Vermutlich geht es ihm mehr um die Message hinter dem Meme, dass er mit Musk zusammen ein Team bildet und die Anspielung auf Dogecoin nimmt er einfach in Kauf. Ob das reichen wird, um $DOGE doch noch auf die 1 Dollar Marke und dadurch auf ein neues Allzeithoch zu pushen, wird sich zeigen. Derzeit sieht es nicht danach aus.

