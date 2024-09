Die Deutsche Telekom zeigt sich in einer entscheidenden Phase kurz vor der Veröffentlichung ihres Q3-Finanzberichts am 14. November. Der Telekommunikationsriese konnte seine starke Marktposition in den letzten Monaten weiter festigen, was sich in der robusten Kursentwicklung widerspiegelt. Mit einem aktuellen Kurs von 26,22 EUR und einer Marktkapitalisierung von 130,8 Mrd. EUR bleibt die Telekom-Aktie ein Schwergewicht im DAX.

Positive Stimmung unter Anlegern

In Investorenkreisen herrscht eine optimistische Grundhaltung. Diskussionen in Anlegerforen deuten auf Erwartungen eines weiteren Kursanstiegs hin, mit Zielen von 27 bis 30 EUR. Die angekündigte jährliche Dividendenerhöhung um 5% wird von vielen Aktionären begrüßt. Zusätzlich könnten positive Entwicklungen bei der US-Tochter T-Mobile zu einer noch großzügigeren Ausschüttungspolitik führen. Angesichts der bevorstehenden Quartalszahlen und der soliden Fundamentaldaten bleibt die Deutsche Telekom-Aktie für viele Anleger attraktiv.

