Die Aktie der Deutschen Telekom hat in der zweiten Dezemberhälfte 2024 ordentlich nachgegeben. Daraus ergeben sich nach wie vor Anlegerchancen.UBS-Analyst Polo Tang sieht darin jedoch eine attraktive Kaufgelegenheit und stufte die Aktie der Deutschen Telekom von Neutral auf Kaufen hoch. Das Kursziel wurde wechselkursbedingt von 31 auf 33 Euro angehoben. Damit nimmt sich die Schweizer Großbank so ziemlich der mittleren Schätzung der Wall-Street-Analysten an, die ein Kurspotenzial von etwa 14 Prozent ausgeben: "Die Deutsche Telekom bietet ein defensives EPS-Wachstum von 11 Prozent pro Jahr und ist weniger vom Preiswettbewerb in Europa betroffen, da über zwei Drittel des EBITDA aus den USA …