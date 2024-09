Kiel - Am 5. Spieltag der Fußball-Bundesliga hat Eintracht Frankfurt bei Aufsteiger Holstein Kiel 4:2 gewonnen.



Die favorisierten Hessen starteten überlegen in die Partie und gingen folgerichtig nach rund 25 Minuten durch Omar Marmoush in Führung. Doch die Antwort der Kieler ließ nicht lange auf sich warten. Sechs Minuten später erzielte Shuto Machino den Ausgleich per Foulelfmeter.



Im zweiten Durchgang erwischte die Eintracht einen Blitzstart. Igor Matanovic besorgte in der 47. Minute die erneute Führung. Machino konterte das 2:1 wiederum erneut nach wenigen Minuten. Im weiteren Spielverlauf sorgten jedoch Marmoush sowie Tuta für klare Verhältnisse.



Durch den Sieg springt die Eintracht auf den zweiten Tabellenplatz. Kiel bleibt weiterhin Letzter.



Am nächsten Spieltag gastieren die Norddeutschen in Leverkusen beim amtierenden Meister. Frankfurt empfängt am Sonntag den FC Bayern München zum Spitzenspiel.

