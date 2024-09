Die chinesischen Märkte feierten ob der Aussicht auf frische Wirtschaftshilfen eine spontane Kursparty, der DAX erreichte in den letzten Tagen munter neue Rekorde und die Laune an den Börsen hätte kaum besser ausfallen können. Doch wollte sich dies längst nicht überall bemerkbar machen. Bei nicht wenigen Einzeltiteln gab es unter den Anteilseignern weiterhin lange Gesichter zu sehen.Anzeige:Im Handel am Freitag gehörte Volkswagen (DE0007664039) zunächst noch zu den Gewinnern. Die Aktie konnte sich um 2,2 Prozent bis auf 97,12 Euro steigern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...