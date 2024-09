MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der ums Überleben kämpfende Agrarhändler Baywa sieht Licht am Ende des Tunnels. In den nächsten Tagen erwartet das Unternehmen die erforderlichen Unterschriften von kreditgebenden Banken für die Verlängerung bestehender sogenannter Standstill-Vereinbarungen bis Ende Dezember, wie das Unternehmen am Sonntag in München mitteilte. Darüber hinaus solle der bestehende Überbrückungskredit um weitere rund 500 Millionen Euro aufgestockt und ebenfalls bis Ende des Jahres verlängert werden. Die Maßnahmen könnten die Finanzierung bis Ende 2024 sichern und damit die Grundlage schaffen für eine daran anschließende langfristige Lösung bis Ende 2027, hieß es. Die Eckpunkte der langfristigen Sanierung würden noch mit Banken und weiteren wesentlich betroffenen Gruppen verhandelt.

Baywa leidet unter einem Schuldenberg von mehr als fünf Milliarden Euro lang- und kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten. Die schwache Weltkonjunktur hat zudem alle Geschäftsbereiche des Unternehmens getroffen. Gläubigerbanken und Hauptaktionäre hatten den Konzern Mitte August mit einer kurzfristigen Finanzspritze von mehr als einer halben Milliarde Euro gestützt. Notwendig ist jedoch ein längerfristiges Programm. Unter anderem läuft im September 2025 ein Konsortialkredit mit einem Rahmen von bis zu zwei Milliarden Euro aus./men/cho