Als erster Drogeriefachhändler Österreichs und sogar Europas startete BIPA vor einem Jahr die Zusammenarbeit mit dem Social-Impact-Unternehmen Too Good to Go, um nicht verkaufte Lebensmittel vor der Entsorgung zu retten. BIPA und Too Good To Go feiern 1 Jahr erfolgreiche Partnerschaft. (Foto © BIPA Parfumerien Gesellschaft m.b.H / Robert Harson) Mehr als 61 Tonnen...

Den vollständigen Artikel lesen ...