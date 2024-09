Mit den Aktienkursen von Chemiefirmen wie Lanxess, Covestro & Co ging es zuletzt in einem freundlichen Marktumfeld weiter aufwärts. Dabei gibt es bezüglich der Weltkonjunktur nach wie vor kaum wirklich erfreuliche Nachrichten. So bleiben etwa Chinas Industriebetriebe den fünften Monat in Folge angesichts der unsicheren Wirtschaftslage wenig optimistisch.Der staatliche Einkaufsmanagerindex (PMI) für das herstellende Gewerbe lag im September bei 49,8 Punkten, wie das chinesische Statistikamt in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...