GoldenPeaks Capital Holding Ltd. / Schlagwort(e): Partnerschaft

GoldenPeaks Capital und CNBM stärken ihre Partnerschaft im Bereich der erneuerbaren Energien und einigen sich auf eine jährliche Projektpipeline von 1 GW in Europa.



30.09.2024 / 08:00 CET/CEST







GoldenPeaks Capital und CNBM stärken ihre Partnerschaft im Bereich der erneuerbaren Energien und einigen sich auf eine jährliche Projektpipeline von 1 GW in Europa.



München, Deutschland - 30. September 2024 - GoldenPeaks Capital Holding Ltd (GPC), ein führender unabhängiger Stromerzeuger in Osteuropa, und die China National Building Material Group Corporation (CNBM), ein Fortune Global 500-Unternehmen, haben sich darauf geeinigt, eine jährliche Projektpipeline von 1GW in neuen Märkten wie Deutschland, Italien und Griechenland umzusetzen. Bei einem hochrangigen Treffen im Westin Grand Munich, haben sich beide Unternehmen verpflichtet, einen ehrgeizigen Plan umzusetzen, indem GPC jährlich 1 GW an Solarprojekten in ganz Europa entwickelt bei starker Unterstützung von CNBM als EPC-Auftragnehmer (Engineering, Procurement, and Construction). Dieser Beschluss festigt die bereits seit 5 Jahren bestehende Zusammenarbeit der beiden Unternehmen weiter. Als einer der am schnellsten wachsenden unabhängigen Stromerzeuger in Osteuropa und einer der größten Photovoltaikanlagenbesitzer in Polen und Ungarn wird GoldenPeaks Capital seine Kapazitäten nun auch nach Westeuropa, einschließlich Deutschland, Italien und Griechenland ausbauen. Adriano Agosti, Gründer und Präsident von GoldenPeaks Capital, sagte: "Wir freuen uns auf weitere Märkte in Westeuropa, wie Deutschland, Italien und Griechenland. In Deutschland werden wir mehrere Photovoltaik-Projekte prüfen, aber insbesondere Bayern mit seinen langen Sonnenstunden und relevanten Branchenführern hat großes Potenzial. Durch die enge Zusammenarbeit mit CNBM und Triumph sind wir zuversichtlich, das Ziel zu erreichen, jährlich 1 GW an neuen Projekten zu entwickeln." Yuxian Zhou, Vorsitzender von CNBM, erklärte: "Wir sind stolz auf unsere gemeinsamen Erfolge der letzten fünf Jahre und freuen uns nun darauf, unser Wachstum gemeinsam zu beschleunigen. Diese Partnerschaft unterstreicht unsere gemeinsame Vision, saubere Energie auf globaler Ebene voranzutreiben." Jährliche Projekterweiterung von 1 GW Leistung Die Führungsteams von CNBM und GPC bekräftigten in München ihr Engagement, ihre Partnerschaft noch weiter zu fokussieren. Mit mehr als 1 GW an neuen Projekten in der Entwicklungspipeline möchte GPC mit Triumph als EPC-Partner weiterhin neue Wege im europäischen Markt für erneuerbare Energien beschreiten. Durch die Integration der inländischen Expertise von Triumph mit dem umfassenden Wissen von GPC in den Bereichen Projektentwicklung, Beschaffung und Finanzstrukturierung wird erwartet, dass diese Zusammenarbeit in den kommenden Jahren neue Höchststände an Leistung erreichen wird. Kurzfristig gehen in 2025 bereits Projekte von insgesamt 1 GW in den Bau und für 2026/2027 sind insgesamt weitere 2,5 GW in der Entwicklung. Eine bewährte Partnerschaft Die Partnerschaft zwischen CNBM über ihre Tochtergesellschaft Triumph Science & Technology Group und GPC hat seit ihrer Begründung vor fünf Jahren bereits erhebliche Erfolge erzielt. GPC hat seitdem Projekte entwickelt, die Triumphs Erfahrung in innovativen Materialien und sauberer Energietechnologie mit der nachgewiesenen Erfolgsbilanz von GPC in der Solarenergieentwicklung verbinden. Die beiden Unternehmen konnten ihre jeweiligen Stärken nutzen und GPC ermöglichen Projekte im Bereich erneuerbare Energien in ganz Europa zu skalieren. GPC betreibt derzeit 800 MW an erneuerbaren Energieprojekten, wobei eine zusätzliche Pipeline von 1,4 GW im Bau ist oder zur Entwicklung bereitsteht. Als führende umfassende Tochtergesellschaft von CNBM spielt Triumph eine zentrale Rolle als EPC-Auftragnehmer, der die Entwicklung von GPC unterstützt. Triumph bietet wesentliche Forschungs-, Ingenieursdienstleistungen und Fertigungskapazitäten und gewährleistet so eine robuste und effiziente Lieferkette für diese großen Projekte im Bereich erneuerbare Energien. Daniel Tain, Mitbegründer von GoldenPeaks Capital, fügte hinzu: "Unsere weiter gestärkte Partnerschaft mit CNBM und Triumph stellt einen bedeutenden Meilenstein in der Landschaft der erneuerbaren Energien dar. Dieses Engagement hat unser gemeinsames Ziel gefestigt, große Solarprojekte voranzutreiben. Mit der Expertise dieses Engagements beider Seiten bin ich zuversichtlich, dass wir nicht nur unser 1-GW-Jahresziel erreichen, sondern auch eine entscheidende Rolle beim Übergang zu einer saubereren Energiezukunft spielen werden." Über CNBM China National Building Material Group Corporation (CNBM) ist ein Fortune Global 500-Unternehmen, mit über 200.000 Mitarbeitern und Niederlassungen in verschiedenen Branchen. Die Triumph Science & Technology Group von CNBM ist führend in den Bereichen innovative CNBM's neue Glas-Materialien und Ingenieurdienstleistungen und leistet bedeutende Beiträge zur globalen Entwicklung erneuerbarer Energien. Über GoldenPeaks Capital GoldenPeaks Capital ist ein auf den Bau und Betrieb von Solaranlagen spezialisiertes Unternehmen und einer der größten Photovoltaikanlagenbesitzer in Polen und Ungarn. GoldenPeaks Capital erhöht das Tempo bei der Gestaltung der Branche der erneuerbaren Energien derzeit in West- und Osteuropa weiter, indem es die nahtlose Integration aller GPC-Bereiche anwendet. So Bspw. Projektentwicklung und -technik, Finanzierung und Strukturierung, Lieferkettenmanagement, Bau und Inbetriebnahme, Anlagenbetrieb, kommerzieller und Energie-Vertrieb. Es entsteht so eine unschätzbare wertvolle Abstimmung von Prozessen und Methoden, unter strikter Einhaltung von Ethik und Zielen der Gruppe. Medienanfragen : GoldenPeaks Capital Siro Barino E-Mail: media@goldenpeakscapital.com info@goldenpeakscapital.com www.goldenpeakscapital.com Disclaimer Golden Peaks Capital: This press release was produced by and the opinions expressed are those of GoldenPeaks Capital as of the date of writing and are subject to change. It has been prepared solely for information purposes. Any reference to past performance is not necessarily a guide to the future. To the extent there are any forward-looking statements, these statements are based on the company's current expectations and projections regarding its business, operations and other factors relating thereto. Actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of a number of factors. The information and analysis contained in this publication have been compiled or arrived at from sources believed to be reliable but GoldenPeaks Capital does not make any representation as to their accuracy or completeness and does not accept liability for any loss arising from the use hereof. Yuxian Zhou, Vorsitzender von CNBM & Adriano Agosti, Gründer und Präsident von GoldenPeaks Capital. (Foto copyright GPC - freies copyrigth für Medien) Delegation von CNBM & GoldenPeaks Capital, München, Deutschland. (Foto copyright GPC - freies copyright für Medien)



Ende der Medienmitteilungen