30.09.2024 Köln, 30. September 2024 - 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9; Ticker-Symbol: 123F, Primärmarkt Börse Düsseldorf), eine digital getriebene Fahrschulkette in Deutschland mit Fokus auf E-Learning, vermeldet einen positiven Geschäftsverlauf im ersten Halbjahr 2024. Neben einer Umsatzsteigerung auf EUR 11,1 Mio. (Vorjahreszeitraum EUR 10,4 Mio.) konnte die 123fahrschule erneut ein positives EBITDA im ersten Halbjahr erzielen. Darüber hinaus steigerte sich der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit deutlich auf TEUR 887 (Vorjahreszeit TEUR -73). Das EBITDA für das erste Halbjahr liegt entsprechend der kommunizierten vorläufigen Zahlen bei TEUR 132. Die Vergleichbarkeit mit dem Vorjahreswert des ersten Halbjahres 2023 von TEUR 197 ist aufgrund zahlreicher Umstellungen im Rechnungswesen nur eingeschränkt möglich. Ohne diese Veränderungen hätte das bereinigte Konzern EBITDA für das erste Halbjahr rund TEUR 500 betragen. Für die zweite Jahreshälfte erwartet der Vorstand ebenfalls eine positive Geschäftsentwicklung. Für das Gesamtjahr ist ein bereinigtes Konzern EBITDA von rund EUR 1,0 Mio. zu erwarten. Auch bei der Digitalisierung der Führerscheinausbildung durch Online-Theorie und Simulatoren gibt es Neuigkeiten zu vermelden. Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) hat Branchenvertreter und Verbände für den 14. Oktober 2024 in das Verkehrsministerium zu einer "Informationsveranstaltung zur Novelle der Fahrschulausbildung" eingeladen. Sobald die Ergebnisse dieser Informationsveranstaltung veröffentlicht sind, werden wir unsere Aktionäre im Rahmen einer Videokonferenz darüber informieren. Einladungen werden wir über den bestehenden IR-Newsletter-Verteiler versenden, zu welchem sich interessierte Investoren über 123fahrschule.de/investor-relations anmelden können. __________________________________________________________________________ Über die 123fahrschule SE Die 123fahrschule SE (Primärmarkt Düsseldorf, ISIN: DE000A2P4HL9, Ticker-Symbol: 123F) ist eine im Jahr 2016 unter dem Namen 123fahrschule Holding GmbH gegründete, digital getriebene Fahrschulkette mit Fokus auf E-Learning. Die 123fahrschule SE hat sich auf die digitale Erweiterung der klassischen Führerscheinausbildung des deutschen Fahrschulmarktes spezialisiert. Die Kernkompetenz des Unternehmens liegt auf der digital unterstützten Ausbildung von Privatpersonen für die Führerscheinklasse im B-Segment. Mit bundesweit mehr als 50 Standorten ist die 123fahrschule bereits heute die größte Fahrschulkette im B-Segment und plant die weitere Expansion auf bis zu 200 Standorte in den nächsten Jahren. Kontakt: 123fahrschuleSE Ihr Ansprechpartner: Boris Polenske Tel: 0221-177357-60 |ir@123fahrschule.de |123fahrschule.de/investor-relations



