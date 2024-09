DJ PTA-News: ÖKOWORLD AG: Erstes Halbjahr 2024 - Verwaltetes Vermögen seit Jahresanfang gesteigert, Umsatz sinkt leicht, Ergebnis legt zu

Hilden, 30. September 2024 (pta/30.09.2024/07:45) - * Modernisierung und Digitalisierung kommen gut voran, Belegschaft ausgebaut * Verwaltetes Vermögen seit Jahresanfang erhöht, positive Performance der Fonds überkompensiert Nettomittelabflüsse * Gegenüber Vorjahreszeitraum Umsatz leicht rückläufig, Ergebnis gesteigert * Ausblick für Gesamtjahr 2024 konkretisiert

Die ÖKOWORLD-Gruppe ist im ersten Halbjahr 2024 auf ihrem Weg der Modernisierung und Digitalisierung gut vorangekommen und hat ihre Teams plangemäß ausgebaut. Alle Fonds wiesen eine positive Performance auf und das verwaltete Vermögen konnte seit Jahresbeginn gesteigert werden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum war der Umsatz leicht rückläufig, während die Ergebniskennzahlen stiegen.

Wesentlicher Treiber für Umsatz und Ergebnis der ÖKOWORLD-Gruppe ist das verwaltete Vermögen (Assets under Management) der Fonds. Ausgehend von 3,0 Mrd. EUR zum Jahresanfang konnte das Volumen zum 30. Juni 2024 auf gut 3,2 Mrd. EUR gesteigert werden. Alle fünf Fonds entwickelten sich im Berichtszeitraum positiv, die Nettomittelabflüsse von 193 Mio. EUR wurden durch die positive Performance überkompensiert.

Der Konzernumsatz erreichte im ersten Halbjahr 2024 31,8 Mio. EUR gegenüber 33,2 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Das EBIT stieg um 3,6 % auf 17,2 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum 16,6 Mio. EUR); Ursache hierfür ist im Wesentlichen der Rückgang des Materialaufwands, in dem im Vorjahr noch die zum Jahreswechsel eingestellte TV-Werbung enthalten war. Angesichts des gestiegenen Zinsniveaus verbesserte sich das Finanzergebnis deutlich. Der Konzernüberschuss erhöhte sich entsprechend überproportional um 7,4 % auf 13,5 Mio. EUR (12,5 Mio. EUR). Dies entspricht einem Ergebnis je Aktie von 1,93 EUR (1,80 EUR).

Bei einer Eigenkapitalquote von 90,6 % verfügte der Konzern zum Abschlussstichtag über liquide Mittel von 135,7 Mio. EUR. Nach Ende des Berichtszeitraums wurde die von der Hauptversammlung am 5. Juli 2024 beschlossene Dividende in Höhe von 15,4 Mio. EUR ausgeschüttet.

In einer Mischung aus Nachholbedarf und Weiterentwicklung wurde die Belegschaft seit Jahresbeginn um 15 Personen ausgebaut. Neben Ressorts wie Compliance und Risikomanagement wurde insbesondere der Banken- und Vermittlervertrieb personell gestärkt.

Zu Beginn des Geschäftsjahres erwartete der Vorstand ein moderates Wachstum bei Umsatz und Ergebnis im Konzern. Die Aussichten, diese Ziele zu erreichen, haben sich in den letzten Wochen eingetrübt. Im Juli und August waren die Assets under Management im Vergleich zum ersten Halbjahr rückläufig und bewegten sich bei 3,0 Mrd. EUR. Sofern sich die Assets in den verbleibenden Monaten des zweiten Halbjahres wieder erhöhen, kann das angestrebte moderate Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr noch erreicht werden. Beim Ergebnis sieht der Vorstand weiterhin gute Chancen, den Vorjahreswert zu übertreffen oder zumindest zu erreichen.

Der Halbjahresfinanzbericht ist auf der Unternehmenswebsite verfügbar.

Torsten Müller, Mitglied des Vorstands: "2024 ist ein Jahr der Konsolidierung. Unser gesamtes Team arbeitet intensiv daran, das im vergangenen Jahr beschädigte Vertrauen wiederzugewinnen, die Nettomittelabflüsse in unseren Fonds zu stoppen und die Unternehmensgruppe weiterzuentwickeln. Wir bewahren unsere DNA, wir sind und bleiben Überzeugungstäter des ökologisch-sozialen Investierens - und zugleich modernisieren, professionalisieren und digitalisieren wir ÖKOWORLD. Parallel bereiten wir ein Re-Branding im Jubiläumsjahr 2025 vor. Während unser kraftvoller Markenkern und unsere klare Haltung unverändert bleiben, werden wir im Auftritt markante neue Akzente setzen."

Wesentliche Kennzahlen des ÖKOWORLD-Konzerns für das erste Halbjahr 2024

H1 2024 H1 2023 Veränderung Umsatz TEUR 31.849 33.215 -4,1 % EBIT TEUR 17.192 16.588 +3,6 % Konzernüberschuss TEUR 13.453 12.533 +7,4 % Ergebnis je Aktie EUR 1,93 1,80 +7,3 % Bilanzsumme *) TEUR 171.403 158.749 +8,0% Eigenkapital *) TEUR 155.272 141.967 +9,4% Eigenkapitalquote *) % 90,6 89,4 - Liquide Mittel *) TEUR 135.730 125.447 +8,2%

*) Bilanzkennzahlen 30.06.2024 und 31.12.2023

Über die ÖKOWORLD-Gruppe

ÖKOWORLD ist der Pionier des nachhaltigen Investierens in Deutschland. Die ÖKOWORLD-Investmentfonds lenken die Gelder ihrer Anleger ausschließlich in konsequent nachhaltige Unternehmen. Die Investitionsziele werden vom hausinternen Nachhaltigkeits-Research sowie unabhängigen Experten auf ethischen Anspruch, ökologische Kriterien sowie Sozialverträglichkeit geprüft. Die ÖKOWORLD-Gruppe ist unabhängig von Banken, Versicherungen und Konzernen. Die Vorzugsaktien der ÖKOWORLD AG sind im Freiverkehr der Börse Frankfurt gelistet und in das Wachstumssegment Scale für kleine und mittlere Unternehmen einbezogen. WKN 540 868, ISIN DE000 540 868 6.

Aussender: ÖKOWORLD AG Adresse: Itterpark 1, 40724 Hilden Land: Deutschland Ansprechpartner: Oliver Vollbrecht Tel.: +49 2103 929-137 E-Mail: oliver.vollbrecht@oekoworld.com Website: www.oekoworld.com

ISIN(s): DE0005408686 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

