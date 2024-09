The following instruments on XETRA do have their first trading 30.09.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 30.09.2024Aktien1 JP3101850000 Aizawa Securities Group Co. Ltd.2 AT0000A3EPA4 ams-OSRAM AG3 GB00BRJQ8J25 Hammerson PLC4 FR001400SF56 Societe LDC S.A.Anleihen/ETF1 XS2911193956 Autobahnen- und Schnellstraßen- Finanzierungs-AG2 XS2908597433 Banca Transilvania S.A.3 XS2907154582 Palladium Securities 2 S.A.4 US900123DN78 Türkei, Republik5 XS2897405036 European Bank for Reconstruction and Development6 FR001400SZ60 RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.7 XS2908093805 Wintershall Dea Finance B.V.8 EU000A3L1TH0 European Investment Bank (EIB)9 US91282CLM19 United States of America10 XS2907245208 Abu Dhabi Developmental Holding Company PJSC11 XS2907161363 Abu Dhabi Developmental Holding Company PJSC12 FR001400SVW1 Altarea S.C.A.13 US025676AN78 American National Group Inc.14 USU0926HBA78 Blackstone Private Credit Fund15 USU0926HAZ39 Blackstone Private Credit Fund16 XS2908739910 Bunzl Finance PLC17 HK0001058962 China, People's Republic of18 HK0001058954 China, People's Republic of19 XS2909825379 Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal20 US23636BBJ70 Danske Bank A/S21 XS2911000235 Eastern Power Networks PLC22 FR001400SZ94 Ile-de-France Mobilités23 XS2909760063 OP-Asuntoluottopankki Oyj24 BE0390158245 Proximus S.A.25 XS2904849879 Raiffeisen Bank International AG26 US91282CLP40 United States of America27 XS2908095172 Wintershall Dea Finance B.V.28 XS2851605886 BAWAG P.S.K.29 FR001400SZ78 RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.30 XS2911156326 Dänemark, Königreich31 US91282CLN91 United States of America32 IE000ANOU8J3 iShares India INR Govt Bond UCITS ETF33 IE000Z3S26J2 iShares S&P 500 Swap UCITS ETF