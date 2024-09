EQS-News: Pyramid AG / Schlagwort(e): Personalie

Pyramid AG verstärkt Vorstand und stellt neue Strategie sowie "Buy & Build Vision" vor



30.09.2024 / 09:00 CET/CEST

Andreas Empl wird zum CEO und Vorsitzenden des Vorstands der Pyramid AG ernannt

Christian Damjakob wird als neuer CFO zum Vorstand bestellt

Erste Maßnahmen für Rückkehr zu organischem Wachstum und Steigerung der Profitabilität umgesetzt

Fokussierte Buy & Build-Strategie zum Aufbau eines führenden Unternehmens im Bereich der Digitalen Automatisierung

Strategie-Update 2025: Hohes Auftragsvolumen erlaubt optimistischen Ausblick München, 30. September 2024 - Die Pyramid AG (Börsenkürzel: M3BK, ISIN: DE000A254W52 ), ein führender Entwickler und Hersteller von IT-Lösungen für Automatisierung und Digitalisierung für den Einzelhandel sowie den Finanz- und Industriesektor, stellt ihre Strategie zum Aufbau eines führenden Unternehmens im Bereich der Digitalen Automatisierung vor. Der Fokus von Pyramid liegt auf Interaktions-, Visualisierungs- und Server-/Storage-Lösungen für den Point of Sale, Unternehmen und Industrie sowie im Sicherheitsbereich. Die Organisation der Pyramid Gruppe wird entsprechend fokussiert ausgerichtet, um zu organischem Wachstum zurückzukehren und die Profitabilität weiter zu steigern. Dies gilt auch für die Weiterentwicklung des technologischen Know-hows und das Business Development. Die "Buy & Build Vision" sieht darüber hinaus strategische Zukäufe von Gesellschaften in klar definierten und komplementären Geschäftsfeldern vor. Die neue Organisation ist fokussiert auf die Umsetzung der strategischen Ziele. Dabei geht es um organisches Wachstum, Wachstum durch M&A-Maßnahmen und Steigerung der Profitabilität. Im Rahmen dieser Performance-orientierten Ausrichtung wurde Andreas Empl zum CEO und Vorsitzenden des Vorstands ernannt. Sein Vertrag wurde bis zum 30. September 2028 verlängert. Er verantwortet die Bereiche Strategie, M&A und Investor Relations. Des Weiteren hat der Aufsichtsrat in seiner heutigen Sitzung Christian Damjakob, Finanzvorstand der Pyramid-Beteiligung Securize IT Solutions AG, als neuen CFO in den Vorstand der Pyramid AG berufen. Seine Bestellung gilt ab dem 1. Oktober 2024 ebenfalls für vier Jahre. Damit besteht der Vorstand der Pyramid AG künftig aus CEO Andreas Empl, COO Peter Trosien, CTO Arne Weber und CFO Christian Damjakob. Dr. Jürgen Gromer, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Pyramid AG: "Mit dieser Neuorganisation legen wir unseren Fokus vollständig auf organisches Wachstum, die Steigerung der Profitabilität und zusätzliches Wachstum durch gezielte Buy & Build-Akquisitionen in komplementären Bereichen." Andreas Empl, Vorstand der Pyramid AG: "Ich bedanke mich sehr für das Vertrauen des Aufsichtsrats. Nach zwei herausfordernden Jahren zeichnen sich nun klare positive Entwicklungen ab. Der aktuell hohe Auftragsbestand gibt uns Anlass zu berechtigtem Optimismus für 2025 und darüber hinaus. Unsere fokussierte Buy & Build-Strategie, die wir im Rahmen unserer neuen Vision verfolgen, setzt einen klaren Fokus auf den Ausbau und die Stärkung unseres Konzerns im Bereich der Digitalen Automatisierung. Diese strategische Ausrichtung wird es uns ermöglichen, langfristig nachhaltiges Wachstum zu generieren und neue Innovationspotenziale zu erschließen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem neuen CFO Christian Damjakob. Das erweiterte Vorstandsteam ist hochmotiviert, die Pyramid Gruppe zu einem schlagkräftigen Konzern im Bereich der Digitalen Automatisierung aufzubauen." Strategie-Update 2025 Im Rahmen des zuletzt verkündeten Strategie-Updates vom 2. September 2024 konnte die Pyramid Gruppe bereits erste Erfolge verbuchen. Insbesondere die Investitionen in die Stärkung des Vertriebs und der Produktentwicklung zeigen positive Wirkung. Ein bedeutender Schritt war die Einstellung eines erfahrenen Vertriebsteams für die Pyramid Computer GmbH, inklusive neuem Vertriebsleiter. Dieser wichtige Neuzugang unterstreicht die hohen Erwartungen an das Jahr 2025. Buy & Build Vision Im Rahmen ihrer "Buy & Build Vision" verfolgt die Pyramid Gruppe eine gezielte Expansionsstrategie, um ihre Marktposition weiter zu stärken und nachhaltiges Wachstum zu sichern. Im Fokus stehen strategische Akquisitionen in mehreren Schlüsselbereichen. Dazu gehören IT-Hardware-Reseller, die insbesondere zur Stärkung des Vertriebs und zur optimalen Auslastung der Kapazitäten beitragen sollen. Darüber hinaus liegt der Fokus auf Zukäufen im Bereich Security, Server und Storage-Lösungen, um das Portfolio in diesem zunehmend wichtigen Segment auszubauen. Auch in der Hardwareproduktion hat das Management klare Expansionstargets definiert, um die Produktionskapazitäten zu erweitern und zu optimieren. Ein weiterer Schwerpunkt der Strategie liegt in einem Ausbau der Technologiekompetenz im Bereich Künstliche Intelligenz. Zudem sieht Pyramid Potenzial im Hinblick auf Geschäftsmodelle mit wiederkehrenden Einnahmen ("Recurring Revenues"), auch im Zusammenhang mit Storage. Insgesamt blickt der Vorstand der Pyramid Gruppe optimistisch auf das Geschäftsjahr 2025, insbesondere angesichts der erfreulichen Auftragslage für das erste Quartal 2025. Bereits jetzt übersteigen die vorliegenden Aufträge für das erste Quartal 2025 den gesamten Umsatz des ersten Quartals 2024. Vor diesem Hintergrund bestätigt der Vorstand sein Ziel, im Geschäftsjahr 2025 den Umsatz und das EBITDA wieder steigern zu können. Weitere Details zur neuen Strategie und zur "Buy & Build Vision" wird die Pyramid AG im November 2024 im Rahmen eines Investorencalls vorstellen. Für eine Anmeldung senden Sie bitte eine E-Mail an info@pyramid-ag.com . Über die Pyramid AG:

Die Pyramid AG, ein internationaler Hardwarelösungs- und Standardanbieter für Automatisierung und Digitalisierung, insbesondere im Bereich P.O.S., ist seit Oktober 2006 an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und seit März 2017 in das Scale-Segment einbezogen (Börsenkürzel: M3BK, ISIN: DE000A254W52). Die 100-prozentige Tochtergesellschaft Pyramid Computer GmbH gilt als Pionier für den digitalen Marktplatz. Das süddeutsche Unternehmen ist ein führender Entwickler und Hersteller von IT-Lösungen, u. a. für den Einzelhandel sowie den Finanz- und Industriesektor. Die 100-prozentige Tochtergesellschaft faytech AG ist einer der führenden Hersteller von Touchscreen-Geräten für P.O.S. (Point-of-Sale und Point-of-Service) - Anwendungen mit weltweiten Produktionskapazitäten, vor allem in Shenzhen, China und am zweiten Produktionsstandort in Suining, China. Darüber hinaus hält die Pyramid AG eine maßgebliche Beteiligung an der Securize IT Solutions AG. Unter www.pyramid-ag.com erhalten interessierte Anleger weitere Informationen zur Pyramid AG. Kontakt Pyramid AG:

Sendlinger-Tor-Platz

80336 München

info@pyramid-ag.com

www.pyramid-ag.com Ansprechpartner Investor Relations

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Telefon +49 89 125 09 0333

E-Mail: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de



