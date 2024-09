Die Tesla-Aktie ist zuletzt von 210 Dollar bis auf 260 Dollar geklettert. Anleger erwarten gute Auslieferungszahlen für das dritte Quartal sowie gute News beim anstehenden Robo-Taxi-Day. Der anstehende Robo-Taxi-Day am 10. Oktober beflügelt derzeit die Aktie des Elektroauto-Pioniers. Dabei geht es laut Zukunftsforscher Mario Herger weniger um das Fahrzeug an sich. "Es geht nicht darum, wie das Auto aussieht. Vielmehr geht es darum, an wen es ausgeliefert wird und wie das Business Model in der Zukunft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...